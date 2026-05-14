“Laik toplum yapısına yapılan saldırılara karşı irademizi ortaya koymaya devam edeceğiz”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmen Sendikası (KTOEÖS), Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nde (TMK) görev aldığı derslerde Atatürk’e ve kadınların iş hayatındaki yerine ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle gündeme gelen din öğretmeni hakkında derhal soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

KTOEÖS, konuyla ilgili Lefkoşa TMK önünde basın açıklaması gerçekleştirirken, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) da açıklamaya destek verdi. Açıklamada, yaşananların münferit bir olay olarak değerlendirilmemesi gerektiği vurgulanırken, Eğitim Bakanlığı’nın sorumluluğunu yerine getirmediğine dikkat çekildi.

KTOEÖS Başkanı Ahmet Karaoğulları:

“İlgili öğretmene soruşturma süreci derhal başlatılmalı”

KTOEÖS Başkanı Ahmet Karaoğulları, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin sağlık sorunları nedeniyle sınavlarını yapamadığını belirterek sürecin nasıl geliştiğini anlattı.

Karaoğulları, “TMK’nın Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders öğretmeni Nisan ayının ilk günlerinde yaşadığı ciddi sağlık sorunları nedeniyle sınavlarını yapamadı. Bu doğrultuda geçtiğimiz hafta okul bünyesinde yapılan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavlarının değerlendirilmesi için Eğitim Bakanlığı tarafından yasa ve tüzüklere uymadığı halde bakanlıkta uzman statüsünde görev yapan bahse konu din öğretmeni görevlendirildi. Ardından bu öğretmen, sağlık sorunu yaşayan öğretmenin derslerine girmek için bakanlık tarafından görevlendirilir” dedi.

Görevlendirilen öğretmenin 7’nci ve 8’inci sınıf öğrencilerine ders verdiğini ifade eden Karaoğulları, söz konusu derslerde Atatürk ve kadınların toplumsal yaşamdaki yerine ilişkin olumsuz ifadeler kullanıldığına vurgu yaptı.

Karaoğulları açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bu sınıflarda okuyan ve aydınlık öğretmenlerimiz tarafından yetiştirilen öğrenciler ortaya bir tavır koydu. Öğrenciler bu konuyla ilgili önce ailelerini bilgilendirdi. Bunun üzerine okul yönetimi Eğitim Bakanlığı’nın ilgili daire müdürlüğü ile temasa geçti. Ardından söz konusu öğretmen okuldan alındı ve bakanlık görevine geri döndü.”

Yaşananların münferit bir olay olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çeken Karaoğulları, Eğitim Bakanlığı’nın henüz gerekli soruşturmayı başlatmadığını belirtti.

Karaoğulları, Başörtü Tüzüğü sürecine işaret ederek, “Bu ülkede laik yaşamımıza Başörtü Tüzüğü ile müdahale edilmeye çalışıldığını dün gibi hatırlıyoruz. Bu öğretmen o süreçte de tüzüğe taraf olacak şekilde basına demeçler verdi” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında siyasal İslam vurgusu yapan Karaoğulları, “Devlet eliyle, siyasal İslam bağlantısıyla atılacak her türlü adım karşısında bugün de yarın da gereken irade ortaya koyulacaktır. İlgili öğretmene soruşturma süreci derhal başlatılmalı” diye konuştu.

KTOEÖS Başkanı Ahmet Karaoğulları, geçmişte de “misyonlarla görevlendirilen öğretmenler” konusunda uyarılar yaptıklarını hatırlattı.

“İthal olarak ülkeye getirilen ve belli bir misyonlarla görevlendirilen öğretmenlerin varlığını her daim dile getirdik” diyen Karaoğulları, “Tarikat yapılanmalarına yardım ve yataklık eden bir Eğitim Bakanlığı ile karşı karşıyayız. Öğretmen sendikaları olarak defalarca bu konularla ilgili suç duyurusu yapmış olmasına rağmen atılmış bir adım yok” açıklamasında bulundu.

Karaoğulları, mücadelenin süreceğine dikkat çekerek, “Bu ülkede Atatürk devrimleriyle şekillenen laik toplum yapısına yapılan her türlü saldırıya karşı gerek hukuksal gerekse de eylemsel anlamda irademizi ortaya koymaya devam edeceğiz” dedi.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş:

“İlgili öğretmenin bütün söylemleri Anayasa’ya aykırıdır”

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş de açıklamada söz alarak, yaşananlara tepki gösteren öğrenci ve öğretmenlerle gurur duyduğunu söyledi.

“Biz Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bir toplumuz. Bir öğretmen olarak öğrencilerimizle ve bu duruma tepki koyan öğretmenlerimizle gurur duydum” diyen Maviş, ülkede hukuk düzeninin geçerli olduğunu vurguladı.

Maviş, “Bu memleket her ne kadar uluslararası hukukun dışında tutulsa da yasalarla yönetiliyor. İlgili öğretmen arkadaş Anayasa ve Öğretmenler Yasası’na bağlılıkla ilgili görevlerini unuttu. Biz görevimizi yerine getirirken siyasi düşüncülerimizi sınıfta yaymamayız. Yasalarımızda Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılık var” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında ilgili öğretmenin davranışlarının kabul edilemez olduğuna dikkat çeken Maviş, disiplin sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Maviş, “Belli ki arkadaşımız siyasal İslam’ın inançları nasıl kullandığını bize gösteriyor. Bu hareketi sendikalı bir öğretmen yapsaydı görevine son verilecekti. Bu arkadaşımız uyarı sınırlarını aşmıştır. İşten çıkarma ile cezalara tabii olması gerekiyor. Hiçbir öğretmen Atatürk ilke ve inkılaplarına teki gösteremez. İlgili öğretmenin bütün söylemleri Anayasa’ya aykırıdır” dedi.

Maviş, sürecin nasıl sonuçlanacağının takipçisi olacaklarını da belirterek, “Bu öğretmen cezasız mı kalacak yoksa en ağır cezaya mı çarptırılacak? Hepsini göreceğiz. Burada bir art niyet var. Sistemli ve bilinçli şekilde Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda bize bırakılan manevi değere saldırı vardır” ifadelerini kullandı.