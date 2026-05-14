Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin Gaziköy Çevre ve Kültür Derneği’yle ortaklaşa düzenlediği Gaziköy Bidda Badadez Festivali, 17 Mayıs’ta yapılıyor.

2019 yılından sonra ilk kez yeniden yapılacak festival, Gaziköy girişindeki Sedat Çakır Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirilecek. Festival, müzikten halk danslarına, cimnastikten sahne gösterilerine kadar dopdolu programıyla ziyaretçilere unutulmaz bir gün yaşatacak. Gün boyu sürecek festival etkinlikleri, her yaştan katılımcıya hitap eden performanslarla festival alanını şenlendirecek.

Pembe Düzova’nın sunumunda yapılacak festival programı saat 11.00’de Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Halk Dansları Topluluğu Kozan Grubu gösterisiyle başlayacak. Festival, açılış konuşmalarının ardından sahne etkinlikleri müzik dinletileri ve konserlerle devam edecek.

Festivalde, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi 5. Mevsim Yaşam Korosu, Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Altın Kalpler Korosu ve Belediye Orkestrası, Star Dance Grubu, Grup İmkansız konseri, Mesarya Genç Müzik Grubu, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Dilekkaya Muhittin Tüzel Cimnastik Derneği, Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Cimnastik Grubu, Fit’n Girl Fitness Grubu sahne alacak.

Festivalin finalinde ise saat 17.00’de Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Genç Müzik Orkestrası konser verecek. Günün kapanışı ise saat 18.30’da sevilen sanatçı Örge Volkan konseriyle yapılacak.