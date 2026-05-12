Larnaka Tuz Gölü bölgesinde Geç Roma dönemine ait bakır cürufu bulundu

Department of Antiquities, 2025 yılı içerisinde Larnaka’daki Aliki bölgesinde yürütülen arkeolojik çalışmalarda Geç Roma dönemine ait bakır cürufu bulunduğunu açıkladı. Söz konusu keşfin, Larnaca Salt Lake çevresinde sürdürülen araştırmalar kapsamında ortaya çıkarıldığı belirtildi.

Hala Sultan Tekke çevresinde araştırma yürütüldü

Açıklamada, bulgunun Geç Tunç Çağı’na ait önemli kent merkezlerinden biri olan Hala Sultan Tekke çevresinde gerçekleştirilen “Hala Sultan Tekke Hinterland Project” kapsamında tespit edildiği ifade edildi. Ekim ve Kasım aylarında üç hafta süren çalışmaların, 2021 yılında başlatılan proje çerçevesinde yürütüldüğü kaydedildi.

Projeye, Vrije Universiteit Brussel liderlik ediyor.

Metal üretimine işaret eden bulgular

Antik Eserler Dairesi, araştırmalarda yüzey taramaları ile jeofizik yöntemlerin birlikte kullanıldığını belirterek, Larnaka Tuz Gölü çevresindeki yerleşim düzeni ve arazi kullanımına ilişkin verilerin incelendiğini aktardı.

Arkeologların Tuz Gölü bölgesi ile Pyrga’da yüzey materyallerini kayıt altına aldığı, bu sayede alanların kronolojisinin daha net belirlendiği ve yeni araştırma noktalarının tespit edildiği ifade edildi.

Daha önce Pyrga’da yapılan çalışmalarda büyük bakır cürufu yığınlarının ortaya çıkarıldığına dikkat çekilen açıklamada, çevrede yoğun şekilde Geç Roma dönemine ait buluntuların da saptandığı ve bunun metal üretimiyle bağlantılı daha geniş bir endüstriyel alanın varlığına işaret ettiği kaydedildi.

Yeni teknolojiler kullanıldı

2024 yılında yapılan ek araştırmalarda, University of Cyprus iş birliğiyle yer altı radar sistemlerinin kullanıldığı belirtildi.

2025 yılı çalışmalarında ise University of Ljubljana ile University of Zurich tarafından yaklaşık 8 bin metrekarelik alanda manyetometrik araştırma gerçekleştirildiği ifade edildi.

Araştırma sonuçlarının, yer altında doğrusal yapılar ile yüksek manyetik yoğunluk gösteren bölgeler ortaya koyduğu belirtilirken, bazı alanların metalurji tesisleri ve cüruf birikintilerine işaret ettiği, bazı anomalilerin ise doğal jeolojik oluşumlardan kaynaklanabileceği aktarıldı.

Yetkililer, elde edilen bulguların bölgedeki antik faaliyetlerin daha iyi anlaşılmasına katkı sağladığını ve gelecekte yapılacak kazı çalışmalarına önemli veriler sunduğunu vurguladı.