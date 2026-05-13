“2026’nın sonuna kadar somut bir çözüm planı ortaya çıkabilir”

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, bu yılın sonuna kadar Kıbrıs sorunu konusunda somut bir çözüm planının ortaya çıkabileceğini söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşmelerin ardından bir girişim başlattığını ve bu girişim temelinde şekillenen görüşmelerin, kamuoyunun dikkatinden uzak bir şekilde devam ettiğini kaydeden Hristodulidis, Kıbrıs konusunda bir sonraki genişletilmiş gayri resmi konferansın yaz aylarında yapılmasının beklendiğini de sözlerine ekledi.

Cyprus Mail’in haberine göre dün akşam Alpha TV'ye konuşan Kıbrıslı Rum lider, halihazırda devam eden bir Birleşmiş Milletler girişimi bulunduğunu ve diplomatik çabaların kapalı kapılar ardında yoğunlaştığını ifade etti.

Hristodulidis, önümüzdeki ayların müzakereler için belirleyici olabileceğini vurguladı.

Sürecin sonunda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in bir uzlaşma çerçevesi oluşturabileceğini belirten Hristodulidis, "Bir çözüm planına yol açacak gelişmelere yakın olabiliriz" dedi.

Gelişmeleri, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Guterres arasında Ankara'da gerçekleştirilen son görüşmeyle ilişkilendiren Hristodulidis, görüşmelerin, yıllarca süren çıkmazın ardından müzakereleri yeniden canlandırma çabalarında bir dönüm noktası olduğunu öne sürdü.

"Anahtarın Türkiye'de olduğundan kimse şüphe duyamaz" diyen Hristodulidis, BM girişiminin Genel Sekreter’in Erdoğan’la yaptığı görüşmelerden sonra başladığını da kaydetti.

Ankara'nın pozisyonuna ilişkin doğrudan bir değerlendirmeden kaçınırken, diplomatik temasların kamuoyunun dikkatinden uzak bir şekilde devam ettiğini söyleyen Kıbrıslı Rum lider, "Sayın Erdoğan ile görüşmedim, ancak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin bu girişimi temelinde, kamuoyunun dikkatinden uzak görüşmelerin devam ettiğini doğrulayabilirim," diye konuştu.

Kıbrıs konusunda bir sonraki genişletilmiş gayri resmi konferansın yaz aylarında yapılmasının beklendiğini ve bunun sürecin geleceği için potansiyel olarak belirleyici olabileceğini söyleyen Hristodulidis, "BM Genel Sekreteri’nin amacı, görev süresinin sonuna kadar Kıbrıs meselesinde ilerleme görmektir ve ben bu amacı tamamen paylaşıyor ve destekliyorum" dedi.

İki bölgeli iki toplumlu federasyona olan bağlılığının devam ettiğini vurgulayan Kıbrıslı Rum lider, iki devletli bir düzenleme olasılığını reddetti.

Hristodulidis, “İki bölgeli iki toplumlu federasyon temelinde olumlu bir sonuç elde etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” diye konuştu.

Garantör güçlerin de bu çabaya dahil olduğunu ve diplomatik süreçte Avrupa'nın rolünün arttığını belirten Hristodulidis, “Avrupa Birliği'nin oynayacağı önemli bir rol var” dedi.

Kıbrıslı Rum lider, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Kıbrıs için olası bir Avrupa temsilcisi adaylarını değerlendirdiğini ve yakında konuyla ilgili bir duyuru beklendiğini de belirtti.

Hristodulidis, BM temsilcisi Maria Angela Holguin'in, görüşmelerin bir sonraki aşamasına yönelik hazırlıklar yoğunlaşırken, Haziran ayı başlarında Kıbrıs'a dönmesinin beklendiğini de sözlerine ekledi.