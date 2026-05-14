KITSAB: “Stratejik alanlarda atılacak her adım, ilgili tüm paydaşlarla birlikte yürütülmeli”

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), müze ve ören yerlerinin ülkenin kültürel mirasını oluşturduğunu belirterek, özelleştirmeye ilişkin kararların sektörle istişare edilmesi gerektiğini kaydetti.

KITSAB’tan yapılan açıklamada, müze ve ören yerlerinin, ekonomik değer taşımak yanında ülkenin tanıtımında, kültürel kimliğinin korunmasında ve sürdürülebilir turizm vizyonunun güçlendirilmesinde hayati öneme sahip olduğu belirtildi.

“Bu nedenle böylesi stratejik alanlarda atılacak her adımın, ilgili tüm paydaşlarla birlikte ve yüksek düzeyde şeffaflıkla yürütülmesi gerekmektedir” denilen açıklamada, müze ve ören yerlerinin geleceğine ilişkin kararlarda sektörle istişare edilmesinin "kaçınılmaz" olduğuna inanç belirtildi.

Özelleştirme sürecinin kapsamı, gerekçesi ve hedeflerine dair ayrıntılı bir bilgilendirme ile süreçle ilgili şartnamenin kamu yararı ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda sektörle paylaşılması talep edilen açıklamada, “Müze ve ören yerleri, turizm sektörünün temel bileşenleri arasında yer alıyor ve ziyaretçi akışının niteliğini doğrudan etkiliyor” ifadelerine yer verildi.

Süreçte ülkenin tanıtımı, kültürel değerlere verilen önem, sektörün sürdürülebilirliği ve kamu yararı gözetilerek kararlar alınmasının önemine dikkat çekilen açıklamada, turizm politikalarına yapıcı katkı sunulacağı ve sektörün ortak akılla gelişmesi için destek verileceği ifade edildi.