Lefkoşa Gençlik Derneği: “Bilimi ve aklı rehber edinen bir eğitim anlayışı, toplumun ilerlemesinin en güçlü güvencesi"

Lefkoşa Gençlik Derneği, bir ülkenin geleceğini şekillendiren en temel unsurun eğitim olduğunu vurgulayarak, geleceğin teminatı çocukların; Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, laik, çağdaş, özgür düşünen ve aydın bireyler olarak yetiştirilmesinde herkesin ortak sorumluluğu bulunduğunu kaydetti.

Dernek, Türk Maarif Koleji’nde bir öğretmenin Atatürk ve kadınlarla ilgili söylediği ileri sürülen sözler konusunda yetkili kurumların kamuoyunda oluşan hassasiyeti dikkate alarak, gerekli incelemeleri şeffaflık içinde yürütmesi ve eğitim ortamlarında benzer durumların tekrar yaşanmaması adına gerekli adımları atması gerektiğini kaydetti.

Eğitimde laiklik ilkesini, bilimselliği ve eşitliği “kırmızı çizgi” olarak gördüğünü belirten Dernek, gelecek nesillerin yetiştirilmesinde büyük öneme sahip olan sürecin takipçisi olacağını bildirdi.

Dernek Yürütme Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, geçen günlerde basına yansıyan ve Türk Maarif Koleji’nde bir öğretmenin Atatürk ve kadınların toplumsal yaşamda yer almasıyla ilgili söylediği ileri sürülen sözler üzerine yaşanan olayın toplum vicdanında hassasiyet yarattığı ifade edildi.

Eğitim kurumlarının, bireylerin yalnızca akademik bilgi kazandığı değil, aynı zamanda toplumun bir parçası olmayı öğrendiği, çağdaş, demokratik ve toplumsal değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirildiği kurumlar olduğu kaydedilen açıklamada, bu nedenle eğitim ortamlarında kullanılan dil, aktarılan değerler ve öğretmenlerin yaklaşımının büyük önem taşıdığı belirtildi.

Toplumun, Mustafa Kemal Atatürk’ün ortaya koyduğu çağdaşlaşma vizyonu doğrultusunda, laiklik, bilimsel düşünce, eşitlik ve çağdaş eğitim anlayışını temel alan bir yapıya sahip olduğu ifade edilen açıklamada, toplumun büyük çoğunluğunun bu değerleri benimsediği ve gelecek nesillerin bu ilkeler doğrultusunda yetişmesini önemsediği kaydedildi.

“Ayrıştırıcı, toplumsal birlik ve beraberliği zedeleyici, çağdaş değerlerle çelişen söylemlere yer verilmemeli”

“Özellikle çocuklarımızın eğitim aldığı ortamlarda ayrıştırıcı, toplumsal birlik ve beraberliği zedeleyici ya da toplumsal cinsiyet eşitliği gibi çağdaş değerlerle çelişen söylemlere asla yer verilmemelidir” denilen açıklamada, kamusal alanda var olmanın cinsiyet fark etmeksizin herkesin hakkı olduğu belirtildi.

“Eğitim, bireyleri belirli kalıplara hapsetmenin değil, özgür düşünebilen, sorgulayan, üretken ve topluma faydalı bireyler yetiştirmenin aracıdır” denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu noktada öğretmen görevlendirme ve seçme süreçlerinde yalnızca branş yeterliliğinin değil; pedagojik donanımın, iletişim becerilerinin, çağdaş eğitim anlayışına bağlılığın, çocuk psikolojisine uygun yaklaşımın ve anayasal değerlere saygının da titizlikle değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Eğitim kadrolarında yer alan her bireyin liyakat, bilimsel yaklaşım ve toplumsal sorumluluk bilincine hâkim olması da büyük önem arz etmektedir.”

Açıklamada, toplumun değerlerini koruyan, bilimi ve aklı rehber edinen bir eğitim anlayışının, toplumun ilerlemesinin en güçlü güvencesi olduğu belirtildi.