Eczacılardan beyaz önlük direnişi!

14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü kapsamında eczacılar, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla mesleki sorunlarını ve sağlık sistemindeki yerlerini gündeme taşıdı.

Kısa sürede çok sayıda eczacının destek verdiği paylaşımlarda, “EczacıVarsaSağlıkVar” ve “BeyazÖnlükDirenişi” etiketleri öne çıktı. Yapılan paylaşımlarda eczacıların yalnızca ilaç temin eden kişiler olmadığına vurgu yapılırken, halk sağlığının korunmasında üstlendikleri kritik role dikkat çekildi.

Birçok eczacı, beyaz önlükleriyle çektirdikleri fotoğrafları paylaşarak sağlık alanında yaşanan sorunlara karşı farkındalık oluşturulması çağrısında bulundu. Mesleğin görünmez hale getirilmesine tepki gösterilen mesajlarda, eczacıların sağlık sisteminin ayrılmaz bir parçası olduğu ifade edildi.

Sosyal medya paylaşımlarında şu ifadeler kullanıldı:

-Bu bir hatırlatma değil, bir uyarıdır.

-Eczacıyı yok sayan, sağlığı yok sayar.

-Görmezden gelen kaybedecek.

-Biz buradayız. Hep buradaydık.