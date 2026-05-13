22. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nin tanıtım kokteyli gerçekleşiyor

Girne Belediyesi, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Mağusa Belediyesi iş birliğinde düzenlenecek olan 22. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nin tanıtım kokteyli, 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 11.00’de Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek.

1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak festival öncesinde düzenlenecek tanıtım etkinliğinde, festival programı ve bu yıl sahnelenecek oyunlara ilişkin bilgiler kamuoyu ile paylaşılacak. Etkinlik’te Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve Mağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay yer alacak.