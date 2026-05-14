Kıbrıslı Türk Nesil Çalışkan, İngiltere hükümetinde göreve atandı

Kıbrıslı Türk, İngiliz milletvekili Nesil Caliskan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer tarafından Parlamento Müsteşarı olarak atandı. Çalışkan, böylece İngiltere hükümetinde görev alan ilk Kıbrıslı Türk oldu.

Dün gece göreve atanan ve bugün resmen görevine başlayan Çalışkan, İngiltere’de bölgesel yetki devri, yerel yönetimler, yatırım bölgeleri, serbest limanlar ve inanç topluluklarıyla ilgili alanlardan sorumlu olacak.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre atamasının ardından açıklama yapan Çalışkan, “Bu görevi kabul etmek benim için onurdur” dedi. Daha önce belediye liderliği yaptığını hatırlatan Çalışkan, yerel yönetimlerin toplumların dönüşümünde büyük önem taşıdığını belirterek, “Hükümetin programını hayata geçirmek için durmaksızın çalışacağım ve Barking ile Dagenham’daki seçmenlerimi temsil etmeyi sürdüreceğim” ifadelerini kullandı.

Erhürman: Kıbrıslı Türkler için gurur kaynağı

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da yaptığı açıklamada, Çalışkan’ın İngiltere hükümetindeki yeni görevinin yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkler için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi. Erhürman, Çalışkan’ın yıllardır sürdürdüğü kamu hizmetlerine duyduğu takdiri ifade ederek, başarısının genç Kıbrıslı Türk kuşaklarına ilham verdiğini belirtti.

Çalışkan, görevinden istifa eden Miatta Fahnbulleh’in yerine atandı. Fahnbulleh’in istifasının, İşçi Partisi’nin yerel seçimlerde yaklaşık 1500 belediye meclis üyesini kaybetmesi ve Galler’de ilk kez yönetimi yitirmesi sonrası Starmer’a yönelik istifa çağrılarını desteklemek amacıyla gerçekleştiği belirtildi.

Haberde, şu ana kadar İşçi Partisi’nin 403 milletvekilinden 90’dan fazlasının Starmer’ın istifasını istediği, Sağlık Bakanı Wes Streeting’in ise parti liderliği için Starmer’a rakip olabileceğinin konuşulduğu aktarıldı. Ayrıca eski İşçi Partisi lideri Ed Miliband ve Silahlı Kuvvetlerden Sorumlu Devlet Bakanı Al Carns’ın da olası liderlik yarışına hazırlandığı ifade edildi.