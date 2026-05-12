Güneyde seçim öncesi “Nerede Oy Kullanacağım?” sitesi hizmete girdi

Kıbrıs’ın güneyinde yaklaşan seçimler öncesinde seçmenlerin oy kullanacakları sandıkları kolayca öğrenebilmeleri amacıyla hazırlanan “Where Do I Vote” (Nerede Oy Kullanacağım?) internet sitesi erişime açıldı. Konuya ilişkin açıklama pazartesi günü seçimlerin baş sorumlusu tarafından yapıldı.

Açıklamada, seçmenlerin oy kullanacakları merkezleri öğrenebilmeleri için hem internet sitesi hem de telefon ve SMS destek hatlarının devreye girdiği belirtildi.

Seçmenlerin, doğum tarihleri ile kimlik numaralarını girerek wtv.elections.moi.gov.cy adresinden oy kullanacakları sandığı sorgulayabilecekleri ifade edildi. Aynı bilgilerin 1199 numarasına SMS olarak gönderilmesiyle ya da ülke genelinde hizmet verecek 77772212 numaralı telefon hattının aranmasıyla da bilgi alınabileceği kaydedildi.

Telefon destek hattının hafta içi her gün 08.00 ile 18.00 saatleri arasında, cumartesi günleri ise 08.00 ile 13.00 saatleri arasında hizmet vereceği bildirildi.

Öte yandan SMS hizmeti için 0,04 euro, sabit hatlardan yapılacak aramalar için 0,08 euro ve cep telefonlarından yapılacak aramalar için ise 0,10 euro ücret alınacağı açıklandı.

Açıklamada ayrıca bölgelere göre hizmet verecek iletişim numaraları da paylaşıldı. Buna göre Lefkoşa için 22 804340, Limasol için 25 806440, Gazimağusa için 23 828578, Larnaka için 24 205999 ve Baf için 26 801142 numaralarının kullanılabileceği belirtildi.