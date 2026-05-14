Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, sağlık alanındaki ilaç eksikliği ve hastanelerle ilgili eleştirilere yanıt verdi, “50 senedir yapılmayanı yapıyoruz” iddiasında bulundu.

Dinçyürek, geçmişte “Panadol bile yok” eleştirileri yapıldığını belirterek, şimdi ise ilaç bulunduğu için eleştirildiklerini söyledi.

Kıbrıs Postası TV’de konuşan Dinçyürek, “2,5 senedir bakanım, 2,5 senedir ilaç yok, Panadol bile yok diye konuşma yaptılar, şimdi de Panadol’u bile alıyorsunuz diyorlar” savunmasını yaptı.

Hastane projelerine ilişkin de konuşan Dinçyürek, “Adada 50 senedir yapılmayanı yapıyoruz” dedi. Yeni Lefkoşa Hastanesi inşaatının sürdüğünü söyleyen Dinçyürek, “Gökyüzüne doğru büyüyor” diye konuştu.

Karpaz Hastanesi’nde kaba inşaatın tamamlandığını, yapının tuğla ve sıva aşamasına geldiğini belirten Dinçyürek, hastanenin yıl sonundan önce tamamlanacağını iddia etti.

Kendisine yönelik yapılan eleştirilere işaret eden UBP’li Bakan Dinçyürek, “Arkadaşların herhangi bir siyasi partinin kuyruğuna maşabba olmamalarını tavsiye ediyoruz” dedi.