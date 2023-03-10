Kuzey Kutbu'nda 48 bin 500 yıl önce donmuş 'zombi' virüsleri canlandırdı

Kuzey Kutbu'nda hissedilir derecede artan sıcaklıklar, bölgedenin permafrostu, yani yeryüzünün altındaki kalıcı halde donmuş tabakayı şimdiden çözmeye başladı.

Araştırmacılar şimdi içeride hapsolmuş bakteri ve virüslerin insanlar için ne kadar büyük bir risk oluşturabileceğini değerlendirmeye çalışıyor ve bu süreçte bazılarını dikkatlice canlandırıyor.

Şubat ayında Viruses dergisinde yayınlanan bir araştırmanın yazarları, "Neyse ki, antibiyotik direnç genleri taşıyan bakteriler permafrostta şaşırtıcı derecede yaygın görünse de, yeniden canlanan tarih öncesi patojenik bir bakterinin neden olduğu bir salgının elimizdeki modern antibiyotiklerle hızlı bir şekilde kontrol altına alınabileceğini umabiliriz" diye yazdı.

Araştırmacılar "Bilinmeyen eski bir virüsün yeniden canlanmasıyla ortaya çıkan bitki, hayvan ya da insan hastalıkları söz konusu olduğunda durumun çok daha feci olacağı" uyarısında bulundu.

Sibirya'daki donmuş toprağın çözülmesi ren geyiklerindeki şarbon salgınlarıyla daha önce de ilişkilendirilmişti. Zira buradaki olağanüstü sıcak yazlar şarbona neden olan bakterilerin hayvan mezarlıklarında yeniden ortaya çıkmasına neden olmuştu.

Bu son çalışmada, Fransız araştırmacı Jean-Michel Claverie ve ekibi, çok sayıda mamut yünü içeren 27 bin yıllık bir permafrost örneğinde bulunan dev bir virüs türü (Pithovirus) de dahil olmak üzere, permafrosttan birkaç eski virüsü izole etmeyi ve canlandırmayı başardıklarını bildirdi.

Bu virüs izolatlarının çoğunun, tek bir hücreden oluşan çok küçük, basit organizmalar olan amipleri enfekte eden çift sarmallı DNA virüsleri ailesi olan Pandoraviridae ailesinden olduğu belirtildi.