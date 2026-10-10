Kurtarmaya çalışırken boğulma tehlikesi geçirdiler: Bir kişi yoğun bakımda

İskele’de Mackenzi Halk Plajı’nda boğulma tehlikesi geçiren 18 yaşındaki Mehmet Er, cankurtaran ve çevredeki kişiler tarafından kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında boğulma tehlikesi geçiren 37 yaşındaki İsmail Öğüt ile 66 yaşındaki Abdulkadir Eryürekler hastaneye kaldırılırken, Eryürekler yoğun bakımda müşahede altına alındı.

Polisten verilen bilgiye göre, olay bugün saat 13.50 sıralarında meydana geldi. Denizde yüzmekte olan Mehmet Er, boğulma tehlikesi geçirmesinin ardından bölgede bulunan cankurtaran ve diğer kişiler tarafından kurtarıldı.

Kurtarma çalışmaları sırasında İsmail Öğüt (37) ve Abdulkadir Eryürekler (66) de boğulma tehlikesi geçirdi.

Mehmet Er herhangi bir sağlık tedavisi görmek istemezken, Öğüt ve Eryürekler olay yerine gelen ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalelerin ardından İsmail Öğüt acil serviste, Abdulkadir Eryürekler ise yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.