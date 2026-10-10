Ayluga Sulak Alanı’nda temizlik ve kuş gözlemi etkinliği düzenlendi

Her Daim Doğa Dostları, Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu ve Karpaz Dostları Derneği, Dünya Göçmen Kuşlar Günü dolayısıyla bugün Ayluga Sulak Alanı’nda temizlik, bilgilendirme ve kuş gözlemleme etkinliği düzenledi.

Her Daim Doğa Dostları’ndan verilen bilgiye göre, halka açık olarak gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan örgüt başkanı Yusuf Şentuğ, sulak alanların korunmasının yalnızca bugünün değil, geleceğin de en büyük sorumluluklarından biri olduğunu vurguladı.

Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzmanı Dr. Asuman Korukoğlu da göçmen kuşların ekosistem açısından taşıdığı öneme ve hassas yaşam alanlarının korunmasının aciliyetine dikkat çekti.

Açılış konuşmalarının ardından katılımcılar, sulak alandaki çöpleri topladı ve kuş gözlemi yaptı.