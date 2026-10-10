Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) LTB başkan adayı Mehmet Harmancı, “Lefkoşa’daki toplu taşımacılık sorununun nedeni, geçmiş dönemde taşımacılık izinlerinin satılmasıdır.” dedi.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre Harmancı, Çukurovalılar Dayanışma Derneği’ni ziyaret ederek, üyelerle bir araya geldi.

TDP ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) belediye meclis üyeleri, yeni dönem meclis üyesi adayları ve CTP Milletvekili Filiz Besim’in de yer aldığı ziyarette, belediyenin çalışmaları, yeni dönem projeleri, toplu taşıma, trafik, altyapı ve bölgesel sorunlar ele alındı.

Harmancı: “Bu şehri hep beraber ayağa kaldırdık, yatırım yapan noktaya getirdik”

Konuşmasında belediyenin geçmişten bugüne geçirdiği süreci anlatan Harmancı, CTP ve TDP’li meclis üyeleriyle birlikte hareket ettiklerini belirterek, dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Çukurovalılar Dayanışma Derneği üyelerinin belediyenin komşusu olmaları nedeniyle çalışmaları yakından takip eden kesimlerden biri olduğunu ifade eden Harmancı, 2010 yılında yaşanan zor dönemin ardından 2014 ve 2018 yıllarında mali disiplinin sağlandığını ve borçların ödendiğini söyledi.

2018 sonrasında yaşanan iki ekonomik krize rağmen belediyenin yatırımlara başlayabilecek bir dayanıklılığa ve mali güce ulaştığını kaydeden Harmancı, pandemi döneminde de LTB’nin her zaman yurttaşlara en yakın kurum olduğunu belirtti.

Belediyedeki çalışan sayısının yıllar içerisinde 901’den 630’lu rakamlara düşürüldüğünü de kaydeden Harmancı, ilk kez işçi sayısının memur sayısını geçtiğini belirtti.

Toplu taşıma için yeni dönem planı

Lefkoşa’daki toplu taşıma sistemine ilişkin soruyu yanıtlayan Harmancı, geçmiş dönemlerde Lettaş’ın 14 taşımacılık izninin şoförlere satılmasından dolayı artık, yasal olarak taşıma izni alamadıklarına belirtti.

Alternatif yaratmak için geçen yıl gece seferlerinin konulduğunu ve mevcut taşımacılık izni olanlara güzergahlarında “dolu boş” garantisiyle yarım saatte bir geçme kuralı getirildiğini anımsatan Harmancı, söz konusu uygulama için belediyenin her ay 1 milyon TL ödediğini açıkladı.

Toplu taşıma güzergahı bulunmayan Çağlayan, Şehit Çocuğu Arsaları ve Ortaköy çıkışları gibi bölgelerde ulaşımın sağlanmasına yönelik bir model üzerinde çalıştıklarını belirten Harmancı, uygulamanın 2027’den itibaren başlayarak, dört yıl içerisinde etap etap hayata geçirilmesinin planlandığını söyledi. Harmancı, taşımacılık izni bulunan işletmecilerin 2022 model ve üzeri araçlarla belirlenen güzergâhlarda 45 dakikada bir sefer yapmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Mevcut yasalar çerçevesinde toplu taşıma sorununu farklı bir yöntemle çözmelerinin mümkün olmadığını da ifade eden Harmancı, uygulamanın hayata geçirilmesi için belediyenin ciddi bir bütçe ayıracağını belirtti.

Harmancı, toplu taşımada söz konusu uygulamada “Lefkoşa Kart”ın kullanılacağını da söyledi.

Trafik sorunu için yeni yollar gündemde

Sorular üzerine, şehrin ulaşım sorunlarının çözümü için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın belediyelerle iş birliği içinde çalışması gerektiğini kaydeden Harmancı, 6 Aralık sonrasında iş birliği yapabilecekleri bir merkezi yönetimle çalışma fırsatı bulacaklarına inanç belirtti.

Akıllı trafik sistemleri ve yeni yollarla trafiğin rahatlatılabileceğini ifade eden Harmancı, öğrenci nüfusunun kent merkezinin dışına dağıtılmasının da önem taşıdığına dikkat çekti.