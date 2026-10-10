Cumhurbaşkanı Erhürman, Başkent Toplantıları’nda onur konuşmacısı olacak

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Ankara’da düzenlenecek Başkent Toplantıları’na onur konuşmacısı olarak katılarak “Bölgedeki Gelişmeler Işığında Kıbrıs Sorunu” başlıklı bir konuşma yapacak.

Farklı alanlarda öne çıkan isimleri bir araya getiren ve köklü bir düşünce platformu olan Başkent Toplantıları, yerel ve uluslararası konuların ele alınmasına, fikir alışverişine ve diyaloğun geliştirilmesine olanak sağlayan bir platform olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Toplantıya onur konuşmacısı olarak davet edilen Cumhurbaşkanı Erhürman’ın, konuşmasında Kıbrıs sorununu bölgedeki güncel gelişmeler ışığında değerlendirmesi ve görüşlerini paylaşması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Başkent Toplantıları’na katılmak üzere 15 Ekim Perşembe günü adadan ayrılarak Ankara’ya gidecek. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, programının tamamlanmasının ardından 16 Ekim Cuma günü adaya dönecek.