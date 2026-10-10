CTP, Tatlısu’da Orhan Bebek’e destek kararı aldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Tatlısu Belediyesi Başkanlığı için bağımsız aday olan Orhan Bebek’i destekleme kararı aldığını açıkladı. Parti, kararın yürütülen değerlendirme ve istişareler sonucunda alındığını belirtti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Tatlısu Belediyesi Başkanlığı için bağımsız aday olan Orhan Bebek’e destek vereceğini duyurdu.

CTP’den yapılan açıklamada, yerel yönetimlerde katılımcı, disiplinli, şeffaf ve güven veren belediyecilik anlayışını güçlendirmek amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Partinin yerel yönetimlerdeki temel hedefinin kaynakların etkin ve doğru kullanıldığı, Belediye Meclisi, muhtarlar, sivil toplum örgütleri ve yurttaşlarla birlikte yönetilen bir belediyecilik anlayışını yaygınlaştırmak olduğu ifade edildi.

Açıklamada, her yurttaşın yaşam kalitesini yükseltmenin esas alındığı vurgulandı.

Orhan Bebek’e destek kararının değerlendirme ve istişareler sonucunda alındığı belirtilen açıklamada, Bebek’in bölgenin ihtiyaçlarını ve hassasiyetlerini yakından bildiği, halkla güçlü bağlar kurduğu ifade edildi.

CTP, Bebek’in katılımcı, çoğulcu, şeffaf ve hizmet odaklı yönetim anlayışıyla Tatlısu’yu güçlendireceğine inandığını belirtti.

Açıklamada, “Tatlısu’da halkın iradesini, yerel demokrasiyi ve kaliteli belediyecilik anlayışını güçlendirecek bu iş birliğinin bölgeye hayırlı olmasını dileriz” denildi.