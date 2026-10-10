“Lağımın içinde trafo, iş güvenliği sıfır!”

YENİDÜZEN

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, Girne Limanı’ndaki bir trafo odasının lağım suları içerisinde olduğunu, aydınlatma bulunmadığını ve çalışanların kendi paralarıyla aldıkları kafa fenerleriyle arızalara müdahale ettiğini açıkladı.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun’un iş güvenliği konusundaki açıklamalarına tepki gösteren Tuğcu, Çalışma Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ve Başbakan Ünal Üstel’e seslendi.

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Ahmet Tuğcu, Girne Limanı’ndaki bir trafo odasının çalışma koşullarını gündeme taşıyarak, iş güvenliği önlemlerinin yetersizliğine tepki gösterdi.

YENİDÜZEN ile birlikte trafo odasına giden Tuğcu, alanın lağım suları içerisinde olduğunu, aydınlatmanın bulunmadığını ve çalışanların kırık ızgaralar üzerinde, paletlerden yararlanarak arızalara müdahale ettiğini belirtti.

“Gürsel Uzun, konu iş güvenliği değil siyasidir dedi”

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun’un açıklamalarını eleştiren Tuğcu, “Gürsel Uzun, konu iş güvenliği değil siyasidir dedi. Bu görüntüleri izlediğinizde neyin siyasi olduğunu göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

Girne Limanı’ndaki trafo odasında iş güvenliğinin bulunmadığını söyleyen Tuğcu, “Lağımların içinde trafo. İş güvenliği sıfır, bir lamba bile yanmıyor” dedi.

Çalışanların kullandığı kafa fenerlerinin Girne Bölge Amirliği teknisyenleri tarafından kendi paralarıyla satın alındığını belirten Tuğcu, “Lağımın içinde ızgaralar kırık, paletlerle personel burada arıza yapıyor” diye konuştu.

Çalışanların karşı karşıya kaldığı koşullara dikkat çeken Tuğcu, Çalışma Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ile Başbakan Ünal Üstel’e de seslendi.

Tuğcu, “Nerede Oğuzhan Hasipoğlu? Neredesin başka dünyada yaşayan Ünal Üstel?” ifadelerini kullandı.