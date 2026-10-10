CTP, Milletvekili Adayı Belirleme Kurultayı’nda buluşuyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 6 Aralık 2026 tarihinde yapılacak Genel Seçimler için milletvekili adaylarını belirlemek üzere Aday Belirleme Kurultayı’nda buluşuyor. Kurultayda, CTP’nin milletvekili adayları ile adayların sıralamaları belirlenecek.

11 Ekim Pazar günü Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek Milletvekili Aday Belirleme Kurultayı, saat 10.30’da yoklama ile başlayacak ve 11.30’da açılacak. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin saat 12.00’de konuşma yapacağı kurultayda, milletvekili aday adaylarının tanıtımı ve seçim süreci gerçekleştirilecek.

Oy verme işleminin saat 13.00’te başlaması ve akşama kadar sürmesi öngörülüyor.