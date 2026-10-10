“Bu, grevimize yönelik bir algı operasyonudur!”

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“Kasti hasar” suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan iki EL-SEN üyesinin 3 gün tutuklu kalmasına karar verilmesinin ardından açıklama yapan EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, ortada tanık veya görüntü bulunmadığını belirterek, tutuklamalara tepki gösterdi. Tuğcu, grev sırasında meydana gelen arızaların sendika üyelerine mal edilmeye çalışıldığını söyledi.

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, “kasti hasar” suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan iki KIB-TEK çalışanının 3 gün tutuklu kalmasına karar verilmesinin ardından açıklama yaptı.

Tutuklamaların “makul şüphe” gerekçesiyle gerçekleştirildiğini belirten Tuğcu, ortada herhangi bir tanık veya görüntü bulunmadığını ifade ederek, yaşananları “greve yönelik algı operasyonu” olarak nitelendirdi.

Tuğcu, “Her eylem ve grevde oluşan arızaları sanki grevdeki EL-SEN emekçileri yapıyormuş gibi bir durumla karşı karşıyayız” dedi.

“Ortada tanık da görüntü de yok”

İki KIB-TEK çalışanının somut delil olmadan özgürlüklerinden mahrum bırakıldığını söyleyen Tuğcu, “Bu ülkenin ender yetiştirdiği iki güzel arkadaşımız, makul şüpheden, ortada bir görüntü olmadan polis devleti tarafından 3 gün tutukluluk aldı” ifadelerini kullandı.

Mahkemede avukatın tanık, şikâyet veya görüntü bulunup bulunmadığını sorduğunu aktaran Tuğcu, bunların hiçbirinin ortaya konulmadığını söyledi.

Tuğcu, benzer durumlarla her grev döneminde karşılaştıklarını belirterek, tutuklamalarla ilgili gerekli mercilere şikâyette bulunacaklarını açıkladı.

“Arızayı kim giderdi, hangi yetkiyle müdahale etti?”

Mahkeme salonunda, söz konusu elektrik arızasının giderildiğini öğrendiklerini belirten Tuğcu, müdahaleyi kimin gerçekleştirdiğinin açıklanmasını istedi.

Grev süresince meydana gelen arızalara müdahale edilemeyeceğini ifade eden Tuğcu, Grev ve Referandum Yasası'nın bu konuda açık olduğunu söyledi.

Tuğcu, “Mahkeme salonunda arızanın giderildiğini öğrendik. Kim giderdi belli değil. Biz biliyoruz kimin giderdiğini. Şimdi soruyorum, bu arızayı gideren kimdir? İş güvenliği yetkisi olmadan bu arızayı kim giderdi?” diye konuştu.

“Nöbetçi amirin de KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı’nın da soyadı Uzun”

Çalışanların tutuklandığı akşam Girne Polis Müdürlüğü’ne gittiğini anlatan Tuğcu, görevli nöbetçi amirin soyadının Uzun olduğunu belirtti.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun ile nöbetçi amirin aynı soyadını taşıdığına dikkat çeken Tuğcu, aralarında akrabalık ilişkisi bulunup bulunmadığının sorgulanması gerektiğini söyledi.

Tuğcu, “Bu arkadaşlarımızın akşam tutuklanmasındaki nöbetçi amirin soyadı Uzun. KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı’nın da soyadı Uzun. Bunun sorgulanması lazım. Akrabalık dereceleri nedir?” ifadelerini kullandı.

“Grevimizi hedef alan bir algı operasyonu”

Girne Polis Müdürlüğü’nde nöbetçi amire arızanın giderilip giderilmediğini sorduğunu ve olumlu yanıt aldığını anlatan Tuğcu, müdahaleyi gerçekleştiren kişilerin kimliğini sorguladığında kendisine şikâyeti varsa Lefkoşa Polis Genel Müdürlüğü’ne dilekçe vermesinin söylendiğini aktardı.

İki mühendisin “makul şüphe” gerekçesiyle tutuklu bulunduğunu vurgulayan Tuğcu, “Bu sadece bizim grevimize yapılan algı operasyonudur. Sanki arızaları grevdeki arkadaşlarım yapıyor” dedi.

Tuğcu, tutuklamalara ilişkin gerekli mercilere şikâyette bulunacaklarını yineledi.