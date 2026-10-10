Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçesi Ortaköy Ocak Örgütü’ne ait binanın açılışı dün akşam gerçekleştirildi. Ortaköy’ün en işlek caddesi üzerinde bulunan ocak örgütü binasının açılışına Genel Başkan Sıla Usar İncirli, bazı milletvekilleri, çok sayıda partili ve Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı katıldı. Açılışta, Lefkoşa İlçe Başkanı Devrim Barçın, Genel Başkan Sıla Usar İncirli, Ortaköy Ocak Örgütü Başkanı Bengiz Boğaç Eroğlu ve LTB Başkanı Mehmet Harmancı konuşma yaparak partililere seslendi. Örgütlü mücadelenin ön plana çıktığı açılışta CTP’yenin yeni dönemi halkla birlikte kuracağı mesajı verildi.

İncirli: Yeni dönemde ülkeyi ortak akıl, liyakat ve şeffaflık temelinde yöneteceğiz

Açılışta konuşma yapan Sıla Usar İncirli, son beş yılda yaşanan yolsuzluk, usulsüzlük ve adaletsizliklerin toplumda ciddi bir güven sorunu yarattığını belirterek, CTP’nin önceliğinin halkın devlete ve kurumlarına duyduğu güveni yeniden tesis etmek olduğunu vurguladı. “6 Aralık’a kadar çok çalışacağız ama 6 Aralık’tan sonra daha da çok çalışacağız” diyen İncirli, yeni dönemde ülkeyi güçlü kadroarla, ortak akıl, liyakat ve şeffaflık temelinde yöneteceklerini söyledi. Kayıt dışılıkla mücadele edeceklerini, kamu hizmetlerini sadeleştirerek hızlandıracaklarını ve yurttaşların haklarına zamanında ulaşmasını sağlayacaklarını ifade eden İncirli, “Hizmet dediğiniz şey lütuf değildir” sözleriyle devletin görevinin tüm yurttaşlara eşit ve adaletli hizmet sunmak olduğunu belirtti.

CTP’nin toplumun farklı kesimleriyle dayanışma içerisinde hareket edeceğini vurgulayan İncirli, “Bizimle beraber aynı ilkelere, değerlere sahip olan herkesle beraber bu iktidarı paylaşacağız. Geleceği birlikte kuracağız” diyerek birlikte yönetim anlayışına dikkat çekti. Yurttaşlara siyasi görüşleri veya doğdukları yer nedeniyle ayrım yapılmadan hizmet sunulacağını belirten İncirli, CTP’nin temel ilkelerinin eşitlik ve adelet olduğunu söyledi. Örgütlü mücadelenin CTP’nin siyasi geleneğindeki yerine de değinen İncirli, Ortaköy Ocak Örgütü’nün açılmasına katkı koyanlara teşekkür ederek Lefkoşa Türk Belediyesi’nin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi

Barçın: Hem merkezi hükümette hem de yerel yönetimlerde zafer, halkın iradesiyle CTP’nin olacak

CTP Lefkoşa İlçe Başkanı Devrim Barçın da konuşmasına örgüt binasının açılmasında emeği olan herkese teşekkür ederek başladı. “Halkımızla iç içe olarak onların dertlerini dinleyip partimizin çözüm önerilerini aktaracak olan ocak örgütlerimiz büyük öneme sahiptir” diyen Barçın Ocak örgütlerinin önemine işaret etti. Barçın, yaklaşan seçimlere de değinerek “Aralık ayında hem yerelde hem de genelde iki seçim olacak. CTP merkezi hükümette iktidara yürüdüğünü tüm toplum inanmış durumdadur. Bizler de tüm kadrolarımızla hazırız. CTP halkın iktidarı olacak.Hiç şüphemiz yoktur ki sandık günü geldiğinde hem merkezi hükümette hem de yerel yönetimlerde zafer, halkın iradesiyle CTP’nin olacaktır” dedi.

Eroğlu: Örgütlü mücadelemizi sürdüreceğiz

Ortaköy Ocak Örgütü Başkanı Bengiz Boğaç Eroğlu ise seçimlerde CTP’nin tek başına iktidar olacağına dair inanç belirterek “Örgütlü mücadelemizi sürdüreceğiz. Halkın, CTP’yi tek başına iktidara taşıyacağına inancım tam” dedi. Açılışa katkı koyan herkese teşekkür ederek sözlerini noktaladı.

Harmancı: Uzun zamandır CTP ile beraber yürüyoruz

LTB Belediye Başkanı Mehmet Harmancı da açılışta yaptığı konuşmada, “Biz uzun zamandır Cumhuriyetçi Türk Partisi ile belediyeyi yakıp yıkanlara karşı yol arkadaşlığı yapıyoruz” dedi. 6 Aralık’In tarihi bir fırsat sunduğunu da söyleyen Harmancı, “6 Aralık'ta yerelde kalelerimizi Koruyacağız. Birlikte yöneteceğiz. Birlikte buluşacağız ve bu yolu beraber yürüteceğiz.Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hepimiz el ele, kol kola, köy köy, kasaba kasaba dolaştık. İnsanların bu birlikteliğe olan samimi desteğini çok net gördük” şeklinde konuştu.