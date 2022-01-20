“Kuraklıktan zarar gören bin 873 üreticiye 30 milyon TL kuraklık tazminatı ödendi”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2020-2021 üretim yılı kuraklık tazminatlarının ödendiğini açıkladı. Kuraklıktan zarar gören bin 873 üreticiye toplam 30 milyon TL kuraklık tazminatı ödendi.

2020-2021 üretim yılı kuraklık tazminatlarının hesap kapatma ödemesinin, K.T. Kooperatif Merkez Bankası’na gönderilerek, ödemelerin yapıldığı kaydedildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Genel Tarım Sigortası Fonu Saptama ve Değerlendirme Komitesinin ürün hasat döneminde başladığı kuraklık çalışmaları büyük bir titizlikle yürütülmüş olup, Tahıl ve Baklagil Yem Bitkilerinin ekili olduğu alanlarda gözlem, inceleme ve tartımlar yapılmış ve Meteoroloji Dairesi’nden alınan resmi yağış bilgileri ile de harmanlanarak 2020-2021 Tahıl Üretim Yılında Kuraklıktan Zarar Gören Köy ve/veya Bölgeler, Bakanlar Kurulu’nun 14.09.2021 tarih ve E.S.(K-1) 1387-2021 sayılı kararı ve Resmi Gazete’nin 21.09.2021 tarih ve 211 sayılı yayını ile ilan edilmişti.”

“Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı olarak şeffaf, çözüm odaklı ve üretici dostu kimliğimiz doğrultusunda, artan üretim girdi maliyetlerini de göz önünde bulundurarak, üretimin devamlılığının sağlanabilmesi için büyük özveri ile çalışılmış ve ödemeler bugün gerçekleştirilmiştir” denilen açıklamada, kuraklıktan zarar gören toplam 61 köy için 1873 üreticiye 302.000 dönüm alan için toplam 30 milyon TL kuraklık tazminatı ödendiği kaydedildi.