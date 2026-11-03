Meclis bir kez daha “Üstel’in muhalefet korkusuna” takıldı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, geçtiğimiz haftadan bu yana dördüncü kez nisaba takıldı, toplanamadı.

Ünal Üstel Hükümeti’ne mensup vekillerin çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle toplanamayan Genel Kurul bu kez de 9 Kasım Pazartesi gününe ertelendi.

Özellikle UBP’nin milletvekili aday belirleme kurultayında yaşanan demokrasi krizinden bu yana genel başkan Ünal Üstel’in parti içerisindeki ‘iktidarını’ tamamen kaybettiği, bu nedenle partisine mensup vekilleri Genel Kurul’a katılıma ikna edemediği ifade ediliyor.

Siyasi kulislerde konuşulan bir diğer iddia ise Üstel’in propaganda ekibinin kendisine “promptersiz konuşmama” yönünde bir telkinde bulunduğu ve bu kapsamda Meclis Genel Kurulu’na katılım göstermediği yönünde.

Hükümetİn nisap sağlayamaması nedeniyle yaşanan kilitlenme, muhalefetin parlamentodaki en temel denetim ve kürsü hakkının fiilen askıya alınması da yol açtı.

Konuyla ilgili dün sert bir açıklama yapan ana muhalefet CTP, hükümetin Meclis’e gelmeyerek halkın sorunlarını ve devletin işleyişini umursamadığını vurgulamıştı.

Meclis’i çalıştırmayanların yeniden halktan yetki istemesini "tam bir siyasi sorumsuzluk" olarak değerlendiren CTP açıklamasında, "Meclisten kaçmaları, karşımıza çıkacak cesarete sahip olmadıklarının açık kanıtıdır. Ancak herkes bilsin ki bu sorumsuzluk dönemi 6 Aralık'ta son bulacaktır” vurgusu yapılmıştı.