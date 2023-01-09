Kumyalı’da trafik kazası

Kumyalı - Pamuklu Anayolu’ndan meydana gelen trafik kazasında Osman Akbulut ve Ahmet İlkhan yaralandı.

Kaza Osman Akbulut’un yönetimindeki araçla karşı şeride geçerek, Ahmet İlkhan yönetimindeki araca çarpması sonucu meydana geldi.

Polis’in açıklaması şöyle:

09.01.2023 tarihinde, saat 16:30 raddelerinde Kumyalı - Pamuklu Anayolunun 3-4 km'leri arasında, Silo ambarı önlerinde, Osman AKBULUT (E-60) yönetimindeki KR 881 plakalı salon araç ile Kumyalı istikametinden Pamuklu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına gecmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Ahmet İLKHAN (E-57) yönetimindeki KC 683 plakalı araç ile çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından, Ahmet İLKHAN Gazimağusa Devlet Hastanesinde müşahede altına alınırken Osman AKBULUT ise Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.