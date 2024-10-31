Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin eski eserler üzerindeki koruma çalışmaları sürüyor

Kültürel Miras Teknik Komitesi, adanın her iki tarafındaki eski eserler üzerindeki koruma çalışmalarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde çalışmalarını yürüten İki Taraflı Kültürel Miras Teknik Komitesi Eş Başkanı Ali Tuncay’dan alınan bilgiye göre, komitenin çalışma yürüttüğü Yarköy’de bulunan Aziz Elias Kilisesi’ndeki koruma çalışması tamamlandı ve bu esere bir ziyaret düzenlenerek katılımcılara yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Tuncay, Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Güney Kıbrıs’ta çalışma yürüttüğü eserlerden biri olan Limasol bölgesinde bulunan Gökağaç (Alektora) Camisi ve Larnaka bölgesinde bulunan Kalavason Camisi’ndeki koruma çalışmasının da tamamlandığı bilgisini verdi.

Baf’ın Tera köyündeki camideki koruma çalışmalarının da son aşamada bulunduğunu ve yakında tamamlanacağını kaydetti. Bu eserlere önümüzdeki kasım ve aralık ayları içerisinde ziyaretler düzenleneceği ve katılımcılara yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verileceğini ekledi.

Larnaka bölgesindeki Dohni (Taşkent) köyündeki cami ve tarihi Kıbrıs Türk mezarlığı ile Alaminyo Köyü Camisi’ndeki koruma çalışmalarının yakında başlayacağına dikkat çekti.

Tuncay, bu çalışmalara ilave olarak Tuzla Camisi, Kanakarya Manastırı ve Apostolos Andreas Manastırı’nda da çalışmaların başlama aşamasında olduğunu ilave etti. Adanın her iki yanında bulunan birçok eserin projesinin hazırlanması çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti.

Tuncay, tamamlanmış olan projelere ilişkin çalışmaların Avrupa Birliği’nin Kültürel Miras Teknik Komitesi’ne sağladığı finansal katkıyla ve UNDP’nin teknik desteğiyle gerçekleştirildiğini söyledi.