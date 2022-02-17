KTÖS: Para karşılığı akademik unvan dağılılıyor

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) mafya ve yasa dışı bahisle anılan Kıbrıs'ın kuzeyinde para karşılığı sahte akademik unvan dağıtıldığı iddiasını da ortaya koydu.



KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, 23 üniversitenin faaliyette olduğu, 13'ünün de izin için beklediği kuzey Kıbrıs'ın "para karşılığı sahte akademik unvan dağıtılan" bir yer olduğunu belirtti.

İŞTE KTÖS'ÜN AÇIKLAMASI VE İDDİALAR

Mafya, sanal bet gibi kelimelerin çok kullanıldığı bugünlerde, milyon dolarlara varan karlar elde etmek için, bilimsel yayın yapan dergi adı altında faaliyet gösterip para karşılığı akademik unvan dağıtan şirketleri gündeme getirmek şart olmuştur.

Yirmi üç üniversitenin faaliyette olduğu, on üç tanesinin de izin alıp faaliyet göstermek için beklediği kuzey Kıbrıs, para karşılığı sahte akademik unvan dağıtan bir yer durumundadır. Uyuşturucu, kara para ve insan kaçakçılığının yanı sıra, para karşılığı bilimsel yayın ve akademik unvan dağıtmak, “üniversiteler adası” denilen bu yapının eğitim kalitesinin ne olduğunu ortaya koymaktadır. “Tanınmamışlığın avantajını kullanmak” tam da bu demektir.

Bilimsel dergi yayınlamak ve bilimsel faaliyet yapma amacıyla KKTC şirketler mukayyitliğinin ismi ile para karşılığı belge veren ve sahte bilimsel dergilerde yayın yapılmış gibi gösteren kuruluşların isimlerini önümüzdeki günlerde deşifre etmeye devam edeceğimizi duyurur, konu ile ilgili Eğitim Bakanlığı ve YÖDAK’ı göreve davet ederiz.