KTÖS “Okan Dağlı yalnız değildir”
KTÖS “Okan Dağlı yalnız değildir” açıklaması yaparak Dağlı’ya destek belirtti.
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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), eski CTP milletvekili Dr. Okan Dağlı’nın, dün gittiği Türkiye'nin İzmir Havalimanı’ndan ülkeye alınmayarak Kıbrıs’a geri gönderilmesine tepki gösterdi.
KTÖS “Okan Dağlı yalnız değildir” açıklaması yaparak Dağlı’ya destek belirtti.
“AKP’nin tavır ve davranışları, aydınlara terörist muamelesi yapması Kıbrıslı Türkleri istemediğini göstermektedir” denilen açıklamada, “Birimiz değil hepimiz ‘milli güvenliğe aykırı davranışlarla’ itham ediliyoruz” ifadelerine yer verildi.
Dağlı: “Diplomatik Pasaport ile gittim, alınmadım”
Dr. Okan Dağlı da Türkiye’ye alınmadı
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Etiketler : ktos, Okan Dağlı