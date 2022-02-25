Dr. Okan Dağlı da Türkiye’ye alınmadı

Mağusa İnsiyatifi üyelerinden, Cumhuriyetçi Türk Partisi eski Milletvekili, Unite Cyprus Now ve barış aktivisti Dr. Okan Dağlı güvenlik gerekçesi ile Türkiye’ye alınmadı.

İzmir Adnan Menderes Havaalanı'na girişte Okan Dağlı’nın durdurulduğu, kendisine verilen belgede, güvenlik gerekçesiyle ülkeye girişinin yasaklandığının belirtildiği öğrenildi.

Okan Dağlı bir başka uçakla Ercan Havaalanı’na geri döndü.

Daha önce de eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın iletişim koordinatörü Ali Bizden, Araştırmacı-Yazar Dr. Ahmet Cahit An ve Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir benzer gerekçelerle Türkiye’ye alınmamıştı.

Bu isimlere G82 diye anılan bir belge verilmiş, ancak neden böyle bir uygulamaya maruz kaldıkları açıklanmamıştı.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği, Türkiye’ye giriş yasağı olan Kıbrıslılar listesine yönelik bir açıklama yapmamış, ‘KKTC’ Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın yapacağını söylediği girişimler de yanıtsız kalmıştı.

CHP’li Utku Çakırözer’in Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bu yöndeki sorularını yanıtlayan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı Kıbrıslılar’ın Türkiye’ye alınmamasını yalanlamazken, ülkeye girecek yabancılara ilişkin alınan kararları ‘egemenlik yetkisi’ olarak nitelendirmişti.