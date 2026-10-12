5 hemşirenin yargılandığı dava ikiye bölündü, duruşma 3 Aralık’a ertelendi

Serap ŞAHİN

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde Ekim 2024’te yaşanan ve 20 günlük Mihrimah bebeğin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan olayla ilgili yargılanan 5 hemşire bugün mahkemeye çıkarıldı.

Hemşireler Ç.S., K.Y., G.K.A., A.D. ve M.A.’ya “ihmalkâr eylemde bulunmak” suçlaması getirildi.

Hemşirelerden M.A. ve A.D.’ye ise “mesleki etiğe ve mesleğin haysiyeti ve onuruna ciddi biçimde aykırı eylemde bulunmak” suçlaması da yöneltildi.

Mahkemede dava ikiye bölünürken, sanık avukatları suçlamaları kabul etmeyeceklerini mahkemeye beyan etti.

Her iki dava da , itham için 3 Aralık tarihine ertelendi.