İskele-Çayırova yolunda güzergâh değişikliği
Karayolları Dairesi Müdürlüğü yapımı devam eden İskele-Çayırova yolunda, trafiğin çalışmaların tamamlandığı güzergaha aktarıldığını açıkladı.
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Karayolları Dairesi Müdürlüğü yapımı devam eden İskele-Çayırova yolunda, trafiğin çalışmaların tamamlandığı güzergaha aktarıldığını açıkladı.
Karayolları Dairesi Müdürlüğü'nün açıklamasında, trafiğe açık güzergahı kullanacak sürücülerin dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri uyarısı yapıldı.
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Etiketler : yol çalışması, iskele-çayırova