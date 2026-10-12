DAÜ’den 20 akademisyen uluslararası bilim insanları listesinde

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden (DAÜ) 20 akademisyen, Stanford Üniversitesi koordinasyonunda hazırlanan dünyanın en fazla atıf alan bilim insanları listelerinde yer aldı. 7 Ekim 2026’da yayımlanan listelerde DAÜ akademisyenleri, yıllık ve kariyer boyu etki kategorilerinde toplam 34 sıralama elde etti.

Elsevier desteğiyle Scopus verileri kullanılarak hazırlanan çalışmada, yıllık etki listesinde 249 bin 310, kariyer boyu etki listesinde ise 243 bin 949 bilim insanı yer aldı.

DAÜ’den 20 akademisyen yıllık etki listesine girerken, 14 akademisyen kariyer boyu etki listesinde yer aldı. Akademisyenler; turizm, fizik, matematik, ekonomi, kimya, elektrik ve elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, yapay zeka ve görüntü işleme gibi farklı alanlarda sıralandı.

Karatepe dünya sıralamasında ilk 10’da

DAÜ akademisyenlerinden Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Spor, Rekreasyon ve Turizm alanında kariyer boyu etki listesinde dünya 10’uncusu ve Avrupa 3’üncüsü oldu. Karatepe, aynı alandaki yıllık etki listesinde ise dünya 14’üncüsü ve Avrupa 6’ncısı olarak sıralandı.

Yıllık etki listesinde Prof. Dr. Ali Övgün, Nükleer ve Parçacık Fiziği alanında dünya 44’üncüsü ve Avrupa 17’ncisi oldu. Doç. Dr. Akeem Adeyemi Oladipo, Kimya Mühendisliği alanında dünya 31’incisi ve Avrupa 7’ncisi olurken, Prof. Dr. Nazım İ. Mahmudov Genel Matematik alanında dünya 83’üncülüğünü elde etti.

Doç. Dr. Babak Safaei, Makine Mühendisliği ve Ulaştırma alanında dünya 91’incisi, Avrupa 19’uncusu olarak listede yer alırken, Prof. Dr. Hasan Kömürcügil Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında dünya 101’incisi oldu.

DAÜ akademisyenleri yerel sıralamalarda da yer aldı

Kariyer boyu etki listesinde KKTC genel sıralamasının ilk 10’unda DAÜ’den altı akademisyen yer aldı. Prof. Dr. Osman M. Karatepe ilk sırada bulunurken, Prof. Dr. Nazım İ. Mahmudov, Prof. Dr. Salih T. Katırcıoğlu, Prof. Dr. Ali Övgün, Prof. Dr. Hasan Kömürcügil ve Doç. Dr. Babak Safaei de ilk 10’a girdi.

Yıllık etki listesinde ise DAÜ’den beş akademisyen KKTC genel sıralamasının ilk 10’unda yer aldı. Karatepe ilk sırada bulunurken, Ali Övgün üçüncü, Akeem Adeyemi Oladipo dördüncü, Babak Safaei altıncı ve Nazım İ. Mahmudov dokuzuncu sırada yer aldı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, listelere ilişkin açıklamasında, akademisyenlerin bilimsel çalışmalarının ve bu çalışmaların aldığı atıfların üniversitenin araştırma alanındaki görünürlüğüne katkı sağladığını belirtti. Kılıç, listelerde yer alan akademisyenleri tebrik ederek araştırma ekipleri ve lisansüstü öğrencilere de teşekkür etti.