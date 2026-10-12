Dev-İş: “Kalecik’teki grev kararı bugün Bakanlıktaki toplantı sonucuna göre verilecek”

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) Başkanı Semih Kolozali, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının uzlaştırma toplantısı çağrısı üzerine Kıbrıs Türk Petrolleri Kalecik Dolum Tesisi’nde bugün grev uygulamadıklarını açıkladı.

Kolozali, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, bugün saat 14.30’da başlayacak toplantıdan çıkacak sonuca göre yarın itibarıyla grev uygulanıp uygulanmayacağını değerlendireceklerini belirtti.

Dev-İş’e bağlı Kıbrıs Türk Petrol İşçileri Sendikası üyesi dokuz çalışana gönderilen işten durdurma ihbarlarının geri çekilmesini istediklerini kaydeden Kolozali, çalışanların yeni görevlerine ilişkin somut bir planlama yapılmasını ve toplu iş sözleşmesinin yenilenmesini talep ettiklerini söyledi.

Kolozali, toplantının bir görüşme zemini olduğunu, görüşmelerde ortaya çıkacak önerileri değerlendireceklerini de ifade etti. İşverenin toplantıya katılıp katılmayacağı konusunda kesin bilgilerinin bulunmadığını söyleyen Kolozali, Bakanlıktan davet almış olmaları nedeniyle tarafların katılmasını beklediklerini kaydetti.

Dokuz çalışanın henüz işten durdurulmadığını, kendilerine ihbar verildiğini belirten Kolozali, yapılan ihbarların toplu iş sözleşmesine aykırı olduğunu savundu.

Kolozali, sorunun, çalışanların, bayilerin, kurumun ve vatandaşların daha fazla etkilenmesine yol açmadan çözülmesini umduklarını söyledi.

Dev-İş’e bağlı Kıbrıs Türk Petrol İşçileri Sendikası dokuz çalışana işten durdurma ihbarında bulunulduğu gerekçesiyle Kalecik Dolum Tesisleri’nde geçen hafta uyarı grevi yapmıştı. Sendika, uzlaşı yoluna gidilmezse bugün itibarıyla süresiz greve gideceği uyarısında bulunmuştu.

Haber: Cemre Peral Yanıker (TAK)