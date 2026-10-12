"El-Sen'in haklı mücadelesini selamlarız"

Kıbrıs İşçi ve Emekçi Federasyonu (KİEF) Asbaşkanı Mehmetali Güröz, EL-SEN’in iş sağlığı ve güvenliği, istihdam ve terfilerde liyakat ile Toplu İş Sözleşmesi hükümlerinin uygulanması yönündeki mücadelesini desteklediklerini belirterek, grev yasağı yerine diyalog çağrısı yaptı.

Güröz, yaptığı açıklamada, EL-SEN’in yürüttüğü mücadelenin haklı olduğunu vurgulayarak, hükümetin grevi “grev erteleme” adı altında yasaklayarak baskılama yoluna gittiğini kaydetti.

Grevin tüm emekçilerin anayasal hakkı olduğuna dikkat çeken Güröz, bu hakkın herhangi bir gerekçeyle yasaklanmasının kabul edilemeyeceğini ifade etti. Sorunların çözümünün grev yasağından değil, diyalogdan geçtiğini belirten Güröz, işvereni mevzuata uygun hareket etmeye çağırdı.

Güröz, işverenin en kısa sürede EL-SEN ile diyaloğa geçerek iş barışının sağlanması için gerekli adımları atmasını istedi.