KTÖS: “Bu tehditler sivil toplum ve muhalefet tarafından yargıya taşınmalı”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası(KTÖS), Anayasa Mahkemesi’nin kararı sonrası yapılan tehditlerin yargıya taşınması gerektiği görüşünü ifade ederek, “Kendi kendini yönetme, demokratikleşme ve nitelikli kamusal eğitim mücadelesi veren KTÖS konunun yargıya taşınmasının takipçisi olacaktır” dedi.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş tarafından yapılan yazılı açıklamada, Anayasa’da “Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında, mahkemelere ve yargıçlara emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz” ifadesinin açık ve net olduğu belirtildi.

Anayasa Mahkemesinin din kursları ile ilgili kararı üzerine, Türkiye’den yetkililerin yaptığı açıklamaların eleştirildiği ve Hükümetin söz konusu açıklamalar sonrası ortaya “irade koyamamakla” suçlandığı açıklamada, “Bu tehditler sivil toplum ve muhalefet tarafından yargıya taşınmalı, hem adanın kuzeyinde hem de uluslararası alanda mahkemelere başvurulmalıdır” denildi.

Açıklamada, “Bu anlamda demokrasinin en temel unsuru olan hukukun üstünlüğünü savunmak için, 19 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 09:30’da Lefkoşa Kaza Mahkemesi önünde Kıbrıs Türk Barolar Birliği Konseyi, Lefkoşa Mahalli Barosu, Güzelyurt Mahalli Barosu, Girne Mahalli Barosu ile Mağusa Mahalli Barosu’nun düzenlediği, Sendikal Platform bileşenlerinin de destek vereceği eylemi KTÖS olarak selamlarız” ifadesine de yer verildi.