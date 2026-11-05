KTTO heyeti, Brüksel’de Raffaele Fitto ile görüştü

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz başkanlığındaki KTTO heyeti, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Kıbrıs Özel Temsilcisi Raffaele Fitto ile bir araya geldi.

KTTO Başkanı Turgay Deniz’e görüşmede, Yönetim Kurulu Üyesi Omaç Cin, Genel Sekreter Aysun Önet İleri ve KTTO Brüksel Temsilcisi Lale Şener eşlik etti.

Oda’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında ticaretin geliştirilmesi, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Mali Yardım Programı’nın daha etkin kullanılması ve bu çerçevede mevcut hibe desteklerinin uzun vadeli bir yatırım yaklaşımıyla desteklenmesine ilişkin öneriler ile Güney Kıbrıs’ın Schengen Bölgesi’ne katılım süreci ele alındı.

Görüşmede, Yeşil Hat Ticareti konusunda, Kıbrıslı Türk üreticilerin AB pazarına erişim imkânlarından en etkin biçimde yararlanmasının öneminin vurgulandığı belirtilen açıklamada, Hellim/Halloumi Menşe Adı Korumalı Ürün tescili kapsamında yürütülen çalışmalar ve Kıbrıs kırmızı toprak patatesinin coğrafi işaret tescil sürecine ilişkin konuların gündeme getirildiği kaydedildi.

AB Mali Yardım Programı kapsamında ise mevcut hibe desteklerinin uzun vadeli bir yatırım yaklaşımıyla tamamlanması ve KOBİ’lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması konularının üzerinde durulduğu da belirtildi.

Görüşmede ayrıca, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Schengen Bölgesi’ne katılım sürecinde Yeşil Hat’ın kendine özgü hukuki statüsünün korunması, Yeşil Hat üzerinden geçişlerin olumsuz etkilenmemesi ve sürecin adadaki bölünmüşlüğü daha da pekiştirecek sonuçlar doğurmaması gerektiği vurgulandı.

Heyetin Brüksel'deki diğer temasları…

Heyet, 3-4 Kasım tarihlerindeki Brüksel temaslarında, Avrupa Dış Eylem Servisi (EEAS) ve Avrupa Komisyonu Göç ve İçişleri Genel Müdürlüğü (DG HOME) yetkilileriyle de görüştü.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs’ta Çözüme Destek Ofisi yetkilileriyle bir çalışma yemeğinde bir araya gelen heyet, Türkiye’nin AB nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Yaprak Balkan ve KKTC Brüksel Temsilcisi Gizem Alpman ile de istişarelerde bulundu.