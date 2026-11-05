47 yaşındaki Alper Haliloğlu aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti

Alsancak’ta yaşayan 47 yaşındaki Alper Haliloğlu evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 18.00 sıralarında evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Alper Haliloğlu'na (E-47) görevli doktor tarafından yapılan dış muayenede darp veya cebir izine rastlanmadı.

Haliloğlu'nun ölüm sebebi otopsiyle belirlenecek.