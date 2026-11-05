47 yaşındaki Alper Haliloğlu aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti
Polis, Alsancak’ta ikamet eden 47 yaşındaki Alper Haliloğlu evinde rahatsızlanarak yaşamını yitirdiğini duyurdu.
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Alsancak’ta yaşayan 47 yaşındaki Alper Haliloğlu evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 18.00 sıralarında evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Alper Haliloğlu'na (E-47) görevli doktor tarafından yapılan dış muayenede darp veya cebir izine rastlanmadı.
Haliloğlu'nun ölüm sebebi otopsiyle belirlenecek.
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Etiketler : polis, Ani ölüm, Alper Haliloğlu