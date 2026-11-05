Gönendere'den bir grup öğrenci TAE Türkmenköy İstasyonu'nu ziyaret etti

Gönendere'de bulunan Şehit Zekâ Çorba Ortaokulu’ndan bir grup öğrenci Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü (TAE) Türkmenköy İstasyonu’nu ziyaret etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından verilen bilgiye göre, ziyarette öğrencilere TAE tarafından Türkmenköy İstasyonunda, tarımsal üretimde biyolojik mücadeleler de dahil olmak üzere sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Babutsaya zarar veren Kaktüs Koşnili'yle ilgili yürütülen çalışmalar da anlatıldı.

Zararlılarla mücadelede doğal dengeyi koruyan, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir yöntemler hakkında da bilgi verildi, söz konusu yöntemlerin önemi anlatıldı.