Ekim ayı hayat pahalılığı yüzde 1,07

İstatistik Kurumu, Ekim ayı hayat pahalılığını yüzde 1,07 olarak açıkladı.

İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan verilere göre, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 29.52 ve geçtiğimiz yılın ekim ayına göre de yüzde 34.99 değişim gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 14,09 ile giyim ve ayakkabı ana grubunda gerçekleşti.

Haberleşme ana grubunda yüzde 4,20; gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda yüzde 2,72; ulaştırma ana grubunda yüzde 2,68; sağlık ana grubunda yüzde 1,85; mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yüzde 1,33; konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda yüzde 0;84; alkollü içecekler ve tütün ana grubunda yüzde 0,50; çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 0,34; eğlence ve kültür ana grubunda yüzde 0,28 ve eğitim ana grubunda yüzde 0,04 artış yaşandı.

Öte yandan, lokanta ve oteller ana grubunda ise yüzde 6 fiyat düşüşü gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 431 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında artış, 133 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında ise düşüş oldu.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal veya hizmet; yüzde 84,22 ile salatalık, yüzde 50 ile okul servis ücreti ve yüzde 50 ile milli piyango bileti oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal veya hizmet ise; yüzde 58,18 ile nar, yüzde 40,34 ile limon ve yüzde 35,31 ile marul oldu.