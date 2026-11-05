Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Yeniboğaziçi Belediye Başkan adayı Şemsi Oyuncu, yaptığı açıklamada geçmişin deneyimini yeni dönem belediyecilik vizyonuyla buluşturacaklarını vurguladı. Oyuncu, “Her köyümüzün ihtiyacını dinleyecek, hizmetlerimizi bütün bölgemize ulaştırmak için çalışacağız. Geçmişin deneyimini bugünün ihtiyaçları ve yeni fikirlerle buluşturarak geleceğimizi birlikte kuracağız” dedi.

“Cittaslow başarısına imza atan ekibimizle yeniden bir aradayız”

Açıklmasında, Yeniboğaziçi’nin Cittaslow unvanını kazanmasında aktif görev aldığını hatırlatan Oyuncu, “Beldemizi Kıbrıs’ın Cittaslow başkenti yapan yol arkadaşlarımı 13 yıl sonra yeniden bir araya getirmenin gururunu yaşıyorum” ifadelerini kullandı. Dönemin Belediye Başkanı Cemal Biren, ilk Cittaslow Koordinatörü Ali Kömürcügil ve koordinasyon ekibinden ilk Slow Food birliğini kuran Bedia Balses, Sedat Kılıç, Umut Kurşun ve Selma Tanık ile bir araya geldiklerini belirten Oyuncu, “Ortak emeğimizin gururunu ve geleceğe birlikte yürümenin heyecanını paylaştık” dedi. 2013 yılında ortaya koydukları vizyona dikkat çeken Oyuncu, “2013’te bir hayalimiz vardı: Doğamızı, tarihimizi ve kültürümüzü koruyarak insanımıza daha güzel bir yaşam sunmak” ifadelerini kullandı. Bu hedef doğrultusunda belediye, Mimarlar Odası ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümü iş birliğiyle çalıştıklarını hatırlatan Oyuncu, 2013 yılında İtalya’nın Brisighella kasabasında dönemin belediye başkanına takdim edilen üyelik sertifikasıyla Yeniboğaziçi’nin adını sınırların ötesine taşıdıklarını ve ülke adına önemli bir ilke imza attıklarını belirtti.

“Bütün değerlerimize sahip çıkacağız”

Cittaslow sürecinde kazanılan deneyimi bölgenin geleceğine taşımaya hazır olduğunu vurgulayan Oyuncu, “Bugün CTP Yeniboğaziçi Belediye Başkan Adayı olarak bu birikimi, bölgemizin geleceği için değerlendirmeye hazırım” dedi. Doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunmasının önemine işaret eden Oyuncu, “Denizimizden toprağımıza, yerel mutfağımızdan festivallerimize kadar bütün değerlerimize sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı. Üreticiler, emekçiler, esnaf, sanatçılar ve spor kulüpleriyle birlikte çalışacaklarını belirten Oyuncu, kadınların ve gençlerin karar alma süreçlerine katıldığı, üreticinin emeğinin değer bulduğu ve çocukların sağlıklı bir çevrede büyüdüğü bir bölge için sorumluluk alacaklarını söyledi. Belediye hizmetlerini tüm yerleşim yerlerine ulaştırmayı hedeflediklerini kaydeden Oyuncu, “Her köyümüzün ihtiyacını dinleyecek, hizmetlerimizi bütün bölgemize ulaştırmak için çalışacağız” dedi.

Geçmişte elde edilen başarıların yeni döneme ışık tutacağını ifade eden Oyuncu, “On üç yıl önce birlikte başardık. Bugün daha güçlü bir birikimle yeniden hazırız. Yol arkadaşlarıma, insanımıza ve bu bölgenin geleceğine güveniyorum” diyerek, “Yaptık, yine yaparız. Kaldığımız yerden, birlikte devam” sözleriyle açıklamasını tamamladı.