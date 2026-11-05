Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücünün aracından uyuşturucu çıktı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, şüpheli hareketler sergileyen sürücü S.C. (E-44) dün öğle saatlerinde Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda devriye yapan Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekibi tarafından durdurulmak istendi ancak ihtara uymadı. Sürücü kağıt parçalarını araçtan atarak olay yerinden kaçtı.

Sonrasında durdurulması sağlanan sürücünün aracında yapılan aramada, üzerinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 4 kağıt parçası ve 1 poşetle araçtan dışarıya atılan 44 kağıt parçası emare alındı. S.C. ve araçta yolcu olarak bulunan E.Z.(E-35) tutuklandı.



Gönyeli’deki uyuşturucu bir tutuklama daha

Öte yandan Gönyeli’deki uyuşturucu operasyonuyla bağlantısı olduğu tespit edilen K.K.(E-32) tutuklandı.

Satmak üzere farklı noktalara 9 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bırakan ve tasarrufunda 21 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilen Ö.F.H. (E-24) tutuklanmıştı.