Lapta ve Yeniboğaziçi’nde elektrik kablosu hırsızlığı: 6 tutuklu

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 3 Kasım saat 22.00 sıralarında, Lapta'da bir evin bahçesinde bulunan ve değerleri 10 bin TL olan elektrik kablolarının çalınması ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen A.Y.(K-18), G.Y.(K-19), H.Ö.(E-19) ve C.T.(E-23) tutuklandı.

Yeniboğaziçi’nde elektrik kablolarının çalınması olayında 2 tutuklu

Öte yandan, 18 ve 19 Ekim tarihleri arasında, Yeniboğaziçi’ndeki bir otelin otopark bölümüne montaj için bırakılan muhtelif elektrik kablolarının çalınması ile olarak yürütülen soruşturma kapsamında, meselde zanlı olarak görülen İ.K.(E-38) ve H.T. (K-20) tespit edilerek tutuklandı.