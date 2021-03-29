KTOEÖS: 12. sınıf bir öğrencinin antijen testi Pozitif çıktı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel, Mağusa Meslek Lisesi’nde hızlı test yapılan öğrencilerden birinin COVID-19 test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

Tahir Gökçebel, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada bir öğrencinin bu sabah Sağlık Bakanlığı tarafından okulda yapılan hızlı antijen testinin sonucunun pozitif çıktığını ifade etti.

Gökçebel, “%5 öğrencilerin bile gelmediği bir ortamda bu vaka tespit edebiliyorsa genelin içindeki durum belki de çok farklıdır. Bu çocuklar otobüsle gelmiş de olabilirdi, o zaman değil sınavlara hazırlanmak, sınavlara girememeleri bile gündeme gelebilirdi” dedi.

Öğrencilerin tedbir alınmadan bu şekilde yüz yüze eğitime çağrılmasının daha kötü sonuçlar doğurabileceğine de savunan Gökçebel, şöyle devam etti:

“Bu çocuklar Haziran’da sınavlara girecek ve zaten bu çocuklar her yıl Nisan ayından itibaren izinli sayılarak sınavlarına hazırlanıyordu. Öğretmen de olsa, öğrenci de olsa sınava girişleri dahi tehlikeye girecekti. Kaldı ki online derslerini alan bu çocuklar 2, 3 günde bir okula götürülerek hastalık riskiyle karşı karşıya kalacak.

Bu çocukların birçoğu 18 yaşında ve bağımsız bir bildiri yayımladılar. Burada bakanlığın kendilerine hiçbir şey sormadığını belirten bir mektup getirdiler. Bizimle görüştüler, öğrenciler de bakanlığın bu tutumundan rahatsızdır”.

“Öğrencilerin çoğunluğu da buna karşı”

Öğrencilerin çoğunluğunun da buna karşı olduğunu savunan Gökçebel, Bağımsız Öğrenciler Grubu tarafından yapılan yazılı açıklamayı YENİDÜZEN ile paylaştı. Açıklamada, yüz yüze eğitimin başlatılmasının büyük bir sağlık ihlali olduğu, ülkedeki öğrencilerin çoğunluğunun online değerlendirme ile veya online sınav ile ikinci notların oluşturulmasının sağlık açısından da gerekli bir seçenek olarak görüldüğü bildirildi.

Bağımsız Öğrenciler Grubu tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“KTOEÖS Yürütme Kuruluna bizi kabul ettikleri için teşekkür ediyoruz. KKTC öğrencilerini temsilen bugün burada sağlığımızın riske atılmaması ve öğrencilerin hakkı olduğunu düşündüğümüz, birçok öğrencinin de bize onay verdiği sınavsız geçiş veya online değerlendirme ile ya da online sınav ile ikinci notların oluşturulması konularında görüşlerimizi ilettiğimiz bir toplantı gerçekleştirdik.

Virüsün bulaş seviyesinin tavan yaptığı bu zamanlarda okulların yüz yüze açılmasının büyük bir sağlık ihlali olduğu görüşünde olan öğrenciler, öğretmenler ve aileler bulunmaktadır. Biz öğrenciler sağlığımızı riske atmamamız gerektiği gerçeğinin, mezun olmaktan ve 19 günlük bir süreç için okula gitmekten daha önemli olduğunu biliyoruz. Her lise öğrencisinin hayali muhteşem bir mezuniyet ve arkadaşlarla bir arada bitirilen bir yıldır. Ama gelin görün ki bu sene ikisini de yapmak imkansız. Dünya’da virüsün bulaşabileceği en riskli 3. Sektör eğitim sektörüdür ve buna öğrenciler de dahildir.

Tüm bunların yanı sıra KKTC öğrencilerinin çoğunluğu online değerlendirme ile veya online sınav ile ikinci notların oluşturulmasının sağlık açısından da gerekli bir seçenek olarak gördüğümüzün bilinmesini isteriz.

Virüs okul kapılarına kadar ulaşmış durumda. Okullar açılır açılmaz öğrenciler arası bulaş yayılmasının kaçınılmaz sonuçları olacaktır. Sağlığımız virüsün ortasına bu pandemi sürecini tamamen atlatmadan atılamaz.”