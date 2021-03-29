Ders zili buruk çaldı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı okullarda eğitim gören 12’nci sınıf öğrenciler, Bakanlar Kurulu kararları doğrultusunda bugün seyreltilmiş yüz yüze eğitime başladı.

Lefkoşa'daki merkez okullardan Türk Maarif Koleji'nde (TMK) sabah okula yaklaşık 15 öğrenci giriş yaptı. YENİDÜZEN'e konuşan Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, "Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarına göre hareket ettik" dedi.

TMK'da okula gelen öğrencilerin ders yaptığı, gelmeyenleri ise online olarak yapılan derslere evden katıldığı öğrenildi. Sınıftaki öğrencilerle sıkıntısız bir güne başlandığı ifade edildi. Buna karşın bazı öğrencilerin okuldan ayrıldığı gözlemlendi.

Bülent Ecevit’e 1 öğrenci

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nde ise bugün 72 öğrencinin gelmesi beklenirken saat 08.00’e kadar okula sadece 1 öğrenci geldi.

YENİDUZEN'e konuşan okul müdürü Sibel Karakaya, tüm önlemleri aldıklarını ancak bir öğrencinin okula geldiğini bunun yanında okul idaresi çalışanlar ve sekreterin geldiğini söyledi.

Fotoğraflar Fehime Alasya/Burçin Aybars