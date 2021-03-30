Eğitim ‘yüz yüze’ gelemedi

Fehime ALASYA- Devrim DEMİR

Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı okullarda eğitim gören 12’nci sınıf öğrenciler, Bakanlar Kurulu kararları doğrultusunda dün seyreltilmiş yüz yüze eğitime başladı. Eğitim sendikalarının öğretmenler aşılanmadan yüz yüze eğitime karşı çıkması nedeniyle birçok öğretmen okullara gitmedi. Bazı okullarda öğrenciler de eğitime katılmadı, yüz yüze katılım düşük oranda kaldı.

Özel okullarda: %86

Devlette Genel Orta Eğitim: % 28

Mesleki Teknik Liseler: %41

Günlerdir süren tartışmaların gölgesinde dün 12. Sınıfların yüz yüze eğitimde seyreltilmiş ders zili çaldı. Ada genelindeki okullarda genel orta eğitimde 988 tane 12.sınıf öğrenci varken, bunların sadece 277’si dün okula gitti.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın “Yüz yüze eğitime başlamayacağız” duyurusunun ardından devlet okullarındaki eğitime katılım çok az oldu.

Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, YENİDÜZEN’e verdiği bilgide 12. Sınıf öğrencilerin özel okullardaki katılımının %96 devlet okullarındaki katılımın ise %10 olduğunu belirtti.

Bazı okullara dün ne öğretmen ne de öğrenci gitti, bazı okullarda ise öğrenciler az s oldukları gerekçesiyle evlerine gönderildi.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Tahir Gökçebel, yüz yüze eğitime çağrılan bu öğrencilerin daha büyük riske atıldığını savundu, Avrupa’da birçok ülkenin öğretmenleri de aşılanma programında sağlıkçılar gibi ön plana aldığını ifade etti.

Gökçebel, eğitimin seyriyle ilgili Bakan Olgun Amcaoğlu ile temaslarının sürdüğünü de belitti.

Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu ise ailelere ve öğrencilere özellikle 12. sınıflar için okula gitmenin önemini bir kez daha çağrıda bulunarak anlatmaya çalışırken, sendikaların tavrını “Çarşı her şeye karşı” söylemiyle eleştirdi. Amcaoğlu, “Aşılanma olmadan okulların açılmayacağı” söylemlerini işaret ederek aşı uygulamasının tedarik sorunu gerekçesiyle mümkün olmadığını kaydetti.

26 Mart tarihinde öğretmenler ve okul personeline, dün ise okula katılan 12. Sınıf öğrencilere ‘Antijen’ test yapıldı. Mağusa Meslek Lisesi’nde hızlı test yapan öğrenciler arasında bir kişinin COVID-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Hem sağlık hem de psikolojik yönden okulların açılmasının uygun olduğu görüşünü paylaşan sağlıkçılar ise gerekli tedbirlerin alınarak okullarda bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Öğretmenlerin özeldeki katılımı yüzde 100’e yakın

Ada genelindeki okullarda genel orta eğitimde 988 tane 12.sınıf öğrenci varken, bunların sadece 277’si dün okula gitti. Devlet bünyesindeki mesleki teknik liselerde ise 577 öğrenciden 237’si derslere katılım gösterdi. Özel okullarda ise 456 öğrenciden 384’ünün okula gittiği belirtildi. Katılım oranı Bakanlık tarafından genel orta eğitimde %28, mesleki teknik liselerde %41, özel okullarda ise olarak açıklandı. Eğitim Bakanı Müsteşarı Aytunç Şirket, bu bilgiler YENİDÜZEN ile paylaştı.

Okullardaki derslere öğretmenlerin katılım oranı ise devlette %10, özel okullarda ise %96 oldu.

OKULLARDA DÜN NELER YAŞANDI?

Eğitimin ilk günüde bazı okullara dün hiç öğrenci ve öğretmen gitmezken, bazılarında ise katılım mevcudun yarısını bile bulmadı. Okula katlım gösteren öğrencilere ise antijen test yapıldı.

BEAL’de 72 öğrenciden 1’i okula gitti…

Lefkoşa’da Bülent Ecevit Anadolu Lisesinde 144 tane 12. Sınıf öğrencisi içinden sadece bir kişinin dün okula gitti ifade edil. Seyreltilmiş eğitimle dün 72 öğrencinin ders başı yapması beklenirken, 1 öğrenci okula gitti. Okul Müdürü Sibel Karakaya, seyreltilmiş eğitimle birlikte okulda 72 öğrenci ve 35 öğretmenin olması gerektiğini ancak 1 öğrencinin okula katıldığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı tarafından öğrencilere ‘Antijen’ testinin de uygulanacağını ifade eden Karakaya, ilk gün okula sadece idare, çalışanlar ve sekreterin geldiğini kaydetti.

LTL’de 111 öğrenciden 19’u okula gitti

Lefkoşa Türk Lisesinde ise eğitim gören 226 tane 12. Sınıf öğrencisinden 111’inin seyreltilmiş eğitim kapsamında dün ders başı yapması gerektiği, buna karşın sadece 19 öğrencinin okula gittiği kaydedildi.

Lefkoşa Türk Lisesinde dün okula 19 öğrenci katılırken, öğretmenlerden ise sadece 6 kişinin okula gittiği öğrenildi. Okulda bulunan 19 öğrenciye Sağlık Bakanlığı tarafından ‘antijen’ test yapıldı.

Kurtuluş Lisesi’nde 40 öğrenci, 6 öğretmen okula gitti

Kurtuluş Lisesinde toplam 76 tane 12. Sınıf öğrencisi eğitim görüyor. 40 öğrencinin dün ders başı yapması beklenirken, okula 34 öğrenci ve 6 öğretmenle birlikte okul müdürü ve muavin gitti.

Polatpaşa’da ne öğrenciler ne de öğretmenler okula gitmedi

Mesarya bölgesinin tek Lisesi olan Polat Paşa Lisesi’nde dün okul zili çalmadı. 35 kişilik 12. Sınıf öğrencilerinden hiçbiri dün okula gitmedi. Öğrencilerin yanında öğretmenlerden de okula giden olmazken, okul müdürü, muavin ve okul personeli dışında okula katılım olmadı.

19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nde 55 öğrencinin 4’ü okula gitti

55 kişilik 12. Sınıf öğrencisinin eğitim gördüğü 19 Mayıs Türk Maarif Kolejinde de durum iç açıcı değildi. 55 öğrencinin ders başı yapması beklenirken, okula sadece 4 kişi katıldı. Sendika üyesi olmayan 2 öğretmen de okula giderken, 1 öğretmen rahatsızlığı nedeniyle raporlu sayıldı.

Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu 12. sınıflarda eğitime katılım oranını YENİDÜZEN’e açıkladı:

Hükümete ‘dediğiniz olmayacak’ der gibi hareket ediliyor

Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu 12. Sınıf öğrencilerin özel okullardaki katılımının %96 devlet okullarındaki katılımın ise %10 olduğunu belirtti.

Eğitim sendikalarının “aşı olmadan yüz yüze eğitime başlanmaması” yönündeki çıkışına sert tepki gösterdi. Amcaoğlu eğitim sendikaları için “Çarşı her şeye karşı” sözlerini kullandı.

Görevine çağrılıp da görevine gelmeyen kamu görevlilerine daha önce ne uygulanmış ise bu dönemde de aynısının yapılacağını anlatan Amcaoğlu, öğretmenlere “uzmanları dinleme” çağrısında bulundu, alınan kararların Üst Kurul görüşleri çerçevesinde alındığını ifade etti.

“İlla ki dediğimiz olacak edasıyla hareket etmiyoruz, konusunda uzman kişileri dinlemeliyiz”

12’nci sınıflarda çalan ders zilini değerlendiren Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu “İlla ki dediğimiz olacak edasıyla hareket etmiyoruz, konusunda uzman kişileri dinlemeliyiz” dedi.

12. sınıfların Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarına göre açıldığını ifade eden Amcaoğlu, “Öğretmenler de sendikalar da bu açılımı kabul ediyor ama yine de karşıt olmak ve aşı konusunda diretmek için bu eylemi yapıyor.” diye konuştu.

“Hükümete ‘dediğiniz olmayacak’ der gibi hareket ediliyor”

Bin 600 çocuğun mezuniyet şartı ve çeşitli sınavları olduğunu bile bile sendikaların hükümete ‘dediğiniz olmayacak’ der gibi hareket ettiğini belirtti.

Eğitimde aşı uygulamasının olması gerektiğini ve bunu ilk kez kendisinin dile getirdiğini kaydeden Amcaoğlu, aşı konusunda “tedarik sorunu” yaşandığını belirterek, tabipler yönlendirmesiyle hareket edip aciliyeti olan 12.sınıflarda eğitimi başlattıklarını anlattı.

“Öğrenciler çok emek verdi, karşılığı alınsın”

Ailelere ve öğretmenlere de seslenen Amcaoğlu, “Bu aşamada daha titiz davranılsın, öğrenciler çok emek verdi, karşılığı alınsın, yanlış adımlar atmadan, önce sağlık diyerek bu süreyi tamamlayalım. Ortak aklın üreteceği çözümle yola çıkmalı, konusunda uzman kişileri dinlemeli, yanlışlardan doğruyu türetmeden hareket edip doğruya ulaşalım” ifadelerine yer verdi.

“Aşılamayla birlikte diğer sınıflar da okula dönebilecek”

Aşılamaya paralel olarak eğitimin ne şekilde devam edeceğinin yine konuşulacağını kaydeden Amcaoğlu, ölçme ve değerlendirmelerin yapılabilmesi için online eğitime son verme çabasında olduklarını belirterek, “Bunun için çalışmalarımız tamamlandı. Öğretmenlerimizin de aşılanmasıyla ilgili programımız hazırdır, süreçle birlikte bunları bekleyip göreceğiz” dedi. Mezuniyetlerde sıkıntı yaşanmaması adına, online eğitimde yaşanan eğitim kayıplarıyla ilgili, daha sağlıklı koşullarda okulda eğitimin başlaması için özellikle 12. Sınıfların okula döndüğünü belirtti. Aşılamayla birlikte diğer sınıfların da okula döneceğini kaydeden Amcaoğlu, “12.sınıflarda yüz yüze sınavların yapılması bizim için çok önemli bu adımı bu yüzden attık.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Tahir Gökçebel:

“Bu öğrenciler daha büyük riske atıldı”

Öğrencilerin gerekli tüm tedbirleri almadan yüz yüze eğitime çağrıldığını ifade eden Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Tahir Gökçebel, bunların daha kötü sonuçlar doğurabileceğine değinerek, Avrupa’da birçok ülke öğretmenleri de aşılanma programında sağlıkçılar gibi ön plana aldığını ifade etti.

Özellikle 12. Sınıfların dün eğitime çağrılmasıyla bu öğrencilerin daha büyük riske atıldığını kaydeden Gökçebel, yüz yüze eğitimden yana olduklarını, buna karşın aşılanma gerektiğini anlattı.

Mağusa Meslek Lisesi’nde hızlı test yapan öğrenciler arasında bir kişinin COVID-19 testinin pozitif çıktığını belirten Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Tahir Gökçebel, “%5 öğrencilerin bile gelmediği bir ortamda bu vaka tespit edebiliyorsa genelin içindeki durum belki de çok farklıdır.” dedi.

“Aşılama programında öğretmenlere sıra gelmişti, bu sıra ortadan kaldırıldı, bu skandaldır”

Aşılanmanın bir ‘lütuf’ değil, ‘hak’ olduğunu dile getiren Gökçebel, şöyle devam etti: “Avrupa’da birçok ülke öğretmenleri de aşılanma programında sağlıkçılar gibi ön plana aldı. Biz da kamusal olan bu hakkımızı istiyoruz. Kaygı ve ciddi sıkıntıları ortadan kaldıracak aşılanmayı istiyoruz. Bulaş temas protokolü, antijen testler gibi çeşitli desteklerle yüz yüze eğitime başlayabiliriz. Aşılanma bir lütuf değildir, kamusal haktır. Geçmiş aşılama programında öğretmenlere sıra gelmişti. Bu sırayı ortadan kaldırmak bir skandaldır.”

“Bu çocuklar otobüsle gelmiş olsaydı ne olacaktı?”

Bir öğrencinin antijen testinin Pozitif çıkmasını işret eden Gökçebel, “Bu çocuklar otobüsle gelmiş olsaydı ne olacaktı?” diye sorarak, “O zaman değil sınavlara hazırlanmak, sınavlara girememeleri bile gündeme gelebilirdi” yorumunda bulundu.

Mağusa Meslek Lisesi’nde hızlı test yapan öğrenciler arasında bir kişinin COVID-19 testinin pozitif çıktığını belirten Gökçebel, bununla ilgili ise şu paylaşımda bulundu: “Bu çocuklar Haziran’da sınavlara girecek ve zaten bu çocuklar her yıl Nisan ayından itibaren izinli sayılarak sınavlarına hazırlanıyordu. Öğretmen de olsa öğrenci de olsa sınava girişleri dahi tehlikeye girecekti. Kaldı ki online derslerini alan bu çocuklar 2, 3 günde bir okula götürülerek hastalık riskiyle karşı karşıya kalacak.

Bu çocukların birçoğu 18 yaşında ve bağımsız bir bildiri yayımladılar. Burada bakanlığın kendilerine hiçbir şey sormadığını belirten bir mektup getirdiler. Bizimle görüştüler, öğrenciler de bakanlığın bu tutumundan rahatsızdır.” dedi.

“Öğrencilerin çoğunluğu da buna karşı”

Öğrencilerin çoğunluğunun da buna karşı olduğunu savunan Gökçebel, Bağımsız Öğrenciler Grubu tarafından yapılan yazılı açıklamayı YENİDÜZEN ile paylaştı. Açıklamada, yüz yüze eğitimin başlatılmasının büyük bir sağlık ihlali olduğu, ülkedeki öğrencilerin çoğunluğunun online değerlendirme ile veya online sınav ile ikinci notların oluşturulmasının sağlık açısından da gerekli bir seçenek olarak görüldüğü bildirildi.

Bağımsız Öğrenciler Grubu tarafından yapılan yazılı açıklamada neler yer aldı?

“KTOEÖS Yürütme Kuruluna bizi kabul ettikleri için teşekkür ediyoruz. KKTC öğrencilerini temsilen bugün burada sağlığımızın riske atılmaması ve öğrencilerin hakkı olduğunu düşündüğümüz, birçok öğrencinin de bize onay verdiği sınavsız geçiş veya online değerlendirme ile ya da online sınav ile ikinci notların oluşturulması konularında görüşlerimizi ilettiğimiz bir toplantı gerçekleştirdik.

Virüsün bulaş seviyesinin tavan yaptığı bu zamanlarda okulların yüz yüze açılmasının büyük bir sağlık ihlali olduğu görüşünde olan öğrenciler, öğretmenler ve aileler bulunmaktadır. Biz öğrenciler sağlığımızı riske atmamamız gerektiği gerçeğinin, mezun olmaktan ve 19 günlük bir süreç için okula gitmekten daha önemli olduğunu biliyoruz. Her lise öğrencisinin hayali muhteşem bir mezuniyet ve arkadaşlarla bir arada bitirilen bir yıldır. Ama gelin görün ki bu sene ikisini de yapmak imkansız. Dünya’da virüsün bulaşabileceği en riskli 3. Sektör eğitim sektörüdür ve buna öğrenciler de dahildir.

Tüm bunların yanı sıra KKTC öğrencilerinin çoğunluğu online değerlendirme ile veya online sınav ile ikinci notların oluşturulmasının sağlık açısından da gerekli bir seçenek olarak gördüğümüzün bilinmesini isteriz.

Virüs okul kapılarına kadar ulaşmış durumda. Okullar açılır açılmaz öğrenciler arası bulaş yayılmasının kaçınılmaz sonuçları olacaktır. Sağlığımız virüsün ortasına bu pandemi sürecini tamamen atlatmadan atılamaz.”

Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut:

“Gerekli düzenlemeler yapılarak ve şartlar sağlanarak bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi gerek”

Tedbirlerle birlikte yüz yüze eğitimin başlaması gerektiğini belirten Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut, maske, mesafe, hijyen, havalandırma ve tüm bunların temininin sağlanmasıyla okulların açılması gerektiğini yineledi.

Özellikle yüz yüze eğitimde 12. Sınıftan daha küçük yaştaki öğrencilerde çok ciddi eğitim kayıpları olduğunu söyleyen Gürkut, “Sadece eğitim yapılıyor, öğretim yapılamıyor. Ciddi bir kayıp olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle gerekli düzenlemeler yapılarak ve şartlar sağlanarak bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi gerektiğini söyledik.” dedi.

Devletin ülkedeki pek çok sektörü açmasına karşın okulları hala açmadığını kaydeden Gürkut, bu alanda da gerekli tedbirlerin alınarak eğitimin bir an önce yüz yüze başlaması gerektiğine dikkat çekti.

Gürkut; “Gancelliyi kapattık okullar kapandı, açtık, okullar açıldı demekle olmaz. Tüm bunlar en ince ayrıntısına kadar planlanıp okullar bir an önce yüz yüze eğitime başlamalı.” yorumunda bulundu.

“Öğretmen veya personelden yüksek riskli kişiler mutlaka aşılanmalı”

Tabipler Birliği tarafından önceki gün de yapılan açıklamada tecrübelerin çocukların enfeksiyonu daha hafif geçirdiğini gösterdiği, eğitimdeki eşitsizliğin, uzaktan eğitimle daha da belirginleştiği ve hiçbir kurumun okulların açılma koşulu olarak öğretmenler ve okul çalışanlarının aşılanmasını öne sürmediği ifade edilmişti. Açıklamada öğretmenler ve personel arasında kronik hastalığı olan yüksek riskli kişilerin mutlaka öncelikli aşılanması gerektiğine de dikkat çekilmişti.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Emre Yusuf Vudalı:

“Maske, mesafe, hijyene kurallarına dikkat edilerek okullar açılmalı”

Aşılamada ölüm oranının azaltılmasının amaçlandığını kaydeden Dr. Emre Yusuf Vudalı, burada da önceiğin sağlık çalışanları ile risk gruplarında olduğunu anımsattı. Vudalı, “Dünya Sağlık Örgütü, dünyanın hiçbir yerinde herkesi aşılayın, aşılamadan okullarınız açmayın demiyor.” dedi.

Herkesin uyulması gereken maske, mesafe, hijyene kurallarına dikkat ederek okulların açılması gerektiğine vurgu yapan Vudalı, “Eğitimden çaldığımız her gün daha kötü sonuçlar doğuracak. En erken zamanda yüz yüze eğitim açılmalı. Açılımdan sonra da risk grubundaki kişiler aşılanmalı.” yorumunu yaptı.

Öğretmenler içinde olan risk grubundaki kişilerin de muhakkak aşılanması gerektiğine değinen Vudalı, ‘tüm öğretmenler aşılanmalı’ düşüncesi de dünyanın hiçbir yerinde yok’ görüşünü paylaştı. “Çocuklardan çaldığımız her gün bizim en büyük kaybımızdır.” dedi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil:

“Öğretmenler ve sendikalar ‘günah keçisi’ olarak gösterilmeye çalışılıyor”

Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın eylemine destek belirten Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Eğitim Bakanlığı’nın COVID-19 kılavuzunda yer alan, açılımla ilgili birçok maddeye uymadığını ifade etti.

Elcil, öğretmenler ve sendikaların ‘günah keçisi’ olarak gösterilmeye çalışıldığını anlattı. Toplu taşıma, okullardaki maske gibi eksiklikler ve benzeri sıkıntıların giderilmediğini savunan Elcil, “Okullara alkol göndermekle tedbirler alınmış sayılmıyor” dedi.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e değerlendirmede bulunan Elcil, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Hükümet günah keçisi arıyor. Eğitim Bakanlığı okulları açma ve sorumluluk alma niyeti yoktur. Bu sorumluluğu sendikaların üzerine atıyor. Eğitim Bakanı öğretmenleri aşılayıp okulları açacağını açıkladı. Bu bile tek başına koruyucu değil biliyoruz ama sadece bu değil, toplu taşımacılıkla ilgili tedbirler ve kılavuzdaki şartlara da uyulmuyor. Okullara alkol göndermekle tedbirler alınmış sayılmıyor. Okullarda hiçbir tedbir yokken hükümet günah keçisi arıyor. Öğretmenler ve sendikalar günah keçisi yapılıyor. İnsanlar aşı parasını ödemeye de hazır. Hükümetin aşıya ulaşması lazım. Kılavuzda var olan maddeler yerine getirilmeli. Aşı programı bile henüz ellerinde program yok. Bu kadar veri yoksunluğu varken dünyada salgın bitse de KKTC’de bitmeyecek. Çünkü çok büyük bir ciddiyetsizlik var. bize 97 doz aşıyı bulamayan ve sürekli Türkiye’ye avuç açan bir Sağlık Bakanlığı var.”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman:

“Yüz yüze eğitime kimse karşı olmasa da eğitim başlatılamadı”

Meclis’in dünkü oturumunda söz alan ve eğitim üzerine konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise meselenin yapılması gereken uygulamaların gerçekleşmesini sağlamak olduğunu ifade etti. Yapılan uygulamaların gerek eğitim gerek fırsat eşitliği konusunda ne gibi sonuçlar doğurduğunun farkında olunmadığını kaydeden Erhürman, yüz yüze eğitim olmasın diyen kimse olmadığını anlattı.

Hükümetin aşılama tamamlanmadan eğitime başlanmayacak dediğini kaydeden Erhürman, madem yüz yüze eğitim açıklamasına ters düşen bir karar alındı neden ilgili sendikalarla bir araya gelerek bu konunun görüşülmediğini sordu.

Erhürman, “Yüz yüze eğitime kimse karşı olmasa da eğitim başlatılamadı” dedi.

Gelinen noktada gelen öğrenci sayısının az, öğretmen sayısının daha da az olduğunu anlatan Erhürman, yüz yüze eğitime kimse karşı olmasa da eğitimin başlatılamadığını ifade etti.

Erhürman yapılanlar sonucu Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğiyle, öğretmenlerin de karşı karşıya getirildiğini ifade etti.

Fotoğraflar: Burçin AYBARS