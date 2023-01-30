KTMMOB’den hükümete sorular:  Birliğin yasal sorumluluğundan neden rahatsızsınız?

Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği (KTMMOB), 3 hükümet vekilinin “Devlete ait projeler ve uluslararası anlaşmalar kapsamında yapılacak projeler için birlikten vize alınmamasını” öngören yasa önerisiyle ilgili sorular sordu, yanıt istedi.

KTMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, hükümeti eleştirerek,

“Soruların hiçbirine vakıf değilsiniz, siz figüran olabilirsiniz ve denileni yapabilirsiniz ama biz mimar ve mühendisler bir iş nasıl yapılması gerekirse o şekilde yaparız” dedi.

Yarkıner, “Kimileri gittiğinde geride bıraktığı faydalarla anılır kimileri gittiğinde geride bıraktığı vahşi, kokuşmuş çıkarların savunuculuğu ile anılır” şeklinde konuştu.

Yazılı açıklama şöyle: KTMMO Birliğimiz, dün, bugün ve yarın da ülkemizin teknik; gözü, kulağı eli ve ayağı

olacaktır. Görevini yerine getirirken bilimden ve teknolojiden istifade etmiştir ve etmeye de devam edecektir. Mimarlık, mühendislik ve şehir planlanması konularında sadece doğruları savunacaktır. Sorumluluğu, Kıbrıs Türk Halkının yararına ve halkın benimsediği yatırımları matematiksel uygunluk, şeffaflık ve yasal olarak olması gerektiği durum değerlendirilmesini yaparak kamuoyu ile paylaşmak, varsa hatalara itiraz etmek ve gerekirse yasal süreçler başlatmaktır.

Birbirinden değerli 3 milletvekilinin bu öneriyi verme gerekçesi ve bu önerinin Kabul edilmesi halinde uygulanacak yatırımların denetimsiz ve şaibeli olacağı, yasal olmayacağı/olmadığını öngörememelerinin nedeni ne olabilir?

Birliğimiz 21/2005 sayılı yasal sorumluluklarını yerine getirirken neden rahatsızsınız?

- Külliye inşaatının yasal olmadığını, ülkenin daha öncelikli ihtiyaçları olduğunu külliyeden önce, maliyetinin onda biri ile KIB-TEK‘in enerji üretim yeteneğinin KKTC’nin ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye gelebileceğini ve vahşi sermayeye muhtaç olmaktan kurtulacağını söylediğimiz için mi rahatsızsınız?

- Külliye‘nin ihtiyaç olduğunda/gerektiğinde, kendi kaynaklarımızla, kendi mimar,

Mühendislerimizle daha ekonomik ve tekniğe tam uygun, serbest rekabet koşullarında gerçek maliyet ile yapılabileceğini söylediğimiz için mi rahatsızsınız?

- Pandemi Hastahanesi isimli tesisin inşaatı ile ilgili belirtilen risklerden sizi haberdar

ettiğimiz ve söz konusu hastahanenin Pandemi Hastahanesi teknik donanımına sahip olmadığını söylediğimiz için mi rahatsızsınız?

- Yine ihale yasasına uygun olmayan bir yöntemle; TPIC’den alınan ve zamanında teslim edilmeyen ve halkın 3-4 misli birim maliyet ile daha pahalı enerji almamızın hatalarını biz mühendisler söylerken siz bu durumdan hiç rahatsız değil misiniz?

- Yine son 2,5 yıldır kendinize ait gayrı yasal marifetleriniz ile direk ihalesiz bakımlar ile hizmet alınmadan ödenen fahiş fiyatlardan dolayı KIB-TEK’deki enerji üretim yeteneğini %10 seviyelerine indirdiğinizi, makinaları kırdığınızı, sigorta kapsamındaki makinayı hizmete hazır hale getiremediğinizi görüp kamuyu bilgilendirmemizden mi rahatsızsınız?

- KIB-TEK santrallerinin bakım ve onarımlarını uygun teknik şartnamelere ve denetimler ile yasal zeminde tedarik etseydiniz bakım maliyetlerinizin 10-15 misli daha az olacağını ve ihtiyaç duyulan bakımın ihtiyaca uygun yapılacağını bildiğimiz için mi bizden rahatsızsınız?

- KIB-TEK’in tedarik ve her türlü ihtiyacının KKTC’nin kendi imkânları ile karşılanabileceğini, ihtiyaç duyulan enerjinin kendi topraklarımızda üretilmesi gerektiğini söylediğimiz için mi rahatsızsınız?

- Türkiye’nin yapacağı yatırımlarda; KKTC mimarının, mühendisinin şehir plancısının olmamasında neden ısrar ediyorsunuz? Size talimat mı veriliyor? Bu işlerdeki SIR nedir ki ülkemizin mimarı, mühendisi, şehir plancısı sisteme sokulmuyor? Peki bizim

Olmadığımız bu yatırımların ”Türkiye’nin parası ile yapılıyor size ne“ diyenlerden misiniz?

- Külliyenin projesi var mı? Yok. Mekanik tesisat, özellikle LPG tesisatı ile ilgili standartlığı nereden aldınız, yangın güvenliğini nasıl sağlayacaksınız? Bu konularda sizin bildiğiniz ve bizim bilmediğimiz nedir?

Yukarıdaki soruların hiçbirine vakıf değilsiniz, siz figüran olabilirsiniz ve denileni yapabilirsiniz ama biz mimar ve mühendisler bir iş nasıl yapılması gerekirse o şekilde yaparız. Bu mesleki ve yasal sorumluluğumuzdur. Zaten sizden başkası da bu öneriyi vermezdi. Kimileri gittiğinde geride bıraktığı faydalarla anılır kimileri gittiğinde geride bıraktığı vahşi, kokuşmuş çıkarların savunuculuğu ile anılır.

Saygılarımızla,

KTMMOB Makina Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu (a) Ayer YARKINER

Oda Başkanı"