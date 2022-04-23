KTMMOB’dan Tatar’a: İmar planlarına uyarak mesleklerimizi icra edeceğiz

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği Başkanı Tunç Adanır, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı bir etkinlikte sarf ettiği sözlerden dolayı eleştirdi.

Tatar’ın yaptığı konuşmada, İmar Planları ve Emirnameleri önemsizleştirdiğini savunan Adanır, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, “ilim ve bilim ile hazırlanan İmar Planları ve Emirnameleri görmezden gelerek aslında Anayasa’ya uymayacağını, Yasaları da uygulamayacağını” anlatmaya çalıştığına işaret etti.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

Son günlerde devleti en üst düzeyde temsil eden yöneticiler “bugün ne söylesek/ne yapsak da toplumu şok etsek” yarışına girmişler. Başrollerini Maliye Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı’nın paylaştığı “Hükümet Krizi” vizyonumuza yeni girmişken Sn. Cumhurbaşkanı’nın geçtiğimiz akşam katıldığı bir etkinlikte İmar Planları ve Emirnameleri önemsizleştiren heyecanlı konuşması sorunlar gündemimizde yerini aldı.

İlim ve bilim ile hazırlanan İmar Planları ve Emirnameleri görmezden gelerek aslında Anayasa’ya uymayacağını, Yasaları da uygulamayacağını anlatmaya çalışan Sn. Cumhurbaşkanı’na hatırlatmak isteriz ki; bu davranışının anlamı kendisini ve devletini reddetmekten başka bir şey değildir! Birlik ve Odaların üyeleri, toplumsal ve mesleki sorumluluk bilinci ile bu ülkenin Anayasa, Yasa ve Tüzüklerinin gereğini yerine getirmek için her zaman hazırdır. Ülkemizin, şehirlerimizin planlı ve doğru politikalarla gelişimini sağlamak için Ülkesel Fizik Planına, İmar Planlarına uyarak mesleklerimizi icra edeceğimizi bir kez daha kamuoyu ile paylaşırız.

Son olarak, anayasanın ve yasaların tüm devlet yetkililerinin üzerinde durduğunu ve onların da bunlara uyma zorunlulukları olduğunu, Devletin başında bulunan Sn. Cumhurbaşkanı’nın da makam sorumluluğu gereği daha dikkatli cümleler kurması gerektiğini bu vesile ile bir kez daha hatırlatırız.

Tunç Adanır

Genel Başkan

KTMMOB