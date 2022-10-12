KTGB’de görev dağılımı yapıldı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin (KTGB) Cumartesi günü yapılan Genel Kurulu sonrası başkanlığa yeniden Emin Akkor getirildi.

Genel Kurul’da seçilen yeni yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirerek görev dağılımını yaptı.

Buna göre KTGB Başkanlığına Emin Akkor getirildi.

Asbaşkan görevini Hüseyin Ekmekçi üstlenirken, Damla Soyalp Genel Sekreter, Aytuğ Türkkan Mali İşler Sekreteri, Özgül Gürkut Mutluyakalı Eğitim Sekreteri, Canan Onurer Örgütlenme Sekreteri, Sami Özuslu Dış İlişkiler Sekreteri, Efdal Keser Basın-Yayın Sekreteri ve Ruzin Görçin Sosyal İşler Sekreteri olarak görev yapacak.