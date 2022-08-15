Futbol Federasyonu yargı süreci başlattı: Ersin Tatar davalık

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), "Cumhurbaşkanı" makamında bulunan Ersin Tatar’ın KTFF ve KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’na yönelik sözlerini yargıya taşıdı.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açıklamaları hazmedilir değil” dedi, dava sürecin bugün başladığını açıkladı. Sürecin KTFF avukatı tarafından takip edileceğini söyleyen Sertoğlu, “Bu saatten sonra söz yargıdadır. Cumhurbaşkanlığı makamı ile hiçbir derdimiz yok ancak açıklamaları hazmedilir değil. Avukatımız süreci takip edecek. Olay çok net, KTFF Yönetim Kurulu Başkanı’na, oybirliğiyle alınan kararda kimi imzası varsa Cumhurbaşkanı herkese şerefsiz demiştir” değerlendirmesinde bulundu.

Hatırlanacağı üzere; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine, Konya’da gerçekleştirilen İslami Dayanışma Oyunları’nın açılışına katılmasıyla ilgili, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu’nun yaptığı açıklamaları yargıya taşımıştı.

Salih Can Doratlı Hukuk Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Hasan Sertoğlu aleyhinde, “açıklamalarının hakaret içermesi, zem ve kadih teşkil etmesi ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olmaları” iddiasıyla mahkemeye müracaat edilmişti. Açıklamada, konunun yargıya intikal etmesi nedeniyle daha fazla açıklama yapılmayacağı, yargılamanın neticelenmesinden sonra ileri açıklamanın yapılabileceği kaydedilmişti.