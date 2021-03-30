KTAMS’tan Sağlık Bakanlığı’na yasaya uyma ve nakil kurulunu toplama çağrısı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), “Tüm uyarılara rağmen Sağlık Bakanlığının nakiller ve görevlendirmelere ilişkin yasaya uygun olmayan eylemlerde bulunduğunu” belirtti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Kamu Sağlık Çalışanlarının Nakil İşlemleri ile İlgili Usul ve Esaslar Tüzüğü’nün 3’üncü “Bakanlık Nakil Kurulunu her yılın Mart ve Eylül aylarında yazılı olarak toplantıya çağırır” ve 4’üncü “Acil nakil yapılması gereken durumlarda öngörülen nakil öncesi Nakil Kurulu ivedi olarak toplantıya çağrılır” maddelerini hatırlattı.

Bengihan, Sağlık Bakanlığının Nakil Kurulunu toplamadan “keyfi” görevlendirmeler yaptığını ileri sürdü ve Bakanlığı hukuka saygılı davranmaya çağırdı.

Sendikadan yapılan açıklamada Bengihan, Sağlık Bakanlığının Nakil Kurulunu en kısa sürede toplamaması ve yapılan görevlendirmeleri iptal etmemesi durumunda İyi İdare Yasası’nın 19. ve 20 maddelerinde yer alan İdari İşlemlere Karşı İptal Davası ve İdari ihmallere Karşı İhmalin Sonlandırılması Davası açacaklarını duyurdu.