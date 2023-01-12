KTAMS’ın talebi gerçekleştirildi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS)’nın kitabet memuru talebi hükümet kanadında olumlu karşılandı. KTAMS’tan yapılan açıklamaya göre Başbakanlık ve Personel Dairesi ile yapılan istişareler neticesinde IV. Derece Katip Yardımcısı kadrosunun artırılması konusunda uzlaşıya varıldı. Ayrıca personel eksikliğinin karşılanabilmesi için de Personel Dairesi tarafından 93 adet daha ek yetki talep edildi.

Sendikadan yapılan açıklama şöyle:

Sendikamızın yürütmüş olduğu mücadele sonuç vermiştir. Sendikamızın, Başbakanlık ve Personel Dairesi ile yapmış olduğu istişareler neticesinde IV. Derece Katip Yardımcısı kadrosunun artırılması konusunda uzlaşıya varılmış ve personel eksikliğinin karşılanabilmesi için Personel Dairesi tarafından 93 adet daha ek yetki talep edilmiştir.

Başbakanlığın liyakata dayalı istihdam talebimize olumlu yanıt vermesi Sendikamız tarafından memnuniyetle karşılanmıştır.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), birçok Bakanlık ve dairede bugün kitabet memuru eksikliği olduğundan dolayı sorunun çözümü için hükümete süre vermişti.